В Україні різко зросли ціни на свинину: скільки коштує кілограм

М’ясо здорожчало / © Pixabay

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В Україні суттєво зросли ціни на свинину. Останніми місяцями вартість кілограма не опускалася нижче 250 грн/кг — тоді як протягом січня-серпня 2024 року супермаркети продавали її дешевше за 200 грн/кг.

Однією ж з основних причин такого здорожчання в експертному середовищі називають підвищення цін закупівлі промислової свинини.

«Зростання цін як заготівельних, так і роздрібних відображає як загальне зменшення пропозиції свинини, так і сезонні її коливання. Виробники зазначають, що через довший набір забійної кондиції за спекотних погодних умов, змушені або зменшувати партії, або переносити їх реалізацію», — повідомляють аналітики асоціації «Свинарі України».

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Нагадаємо, вартість харчів в Україні стрімко наближається до рівня країн Євросоюзу. У багатьох категоріях українські ціни вже перевищують показники Румунії, Словаччини чи Туреччини.