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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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В Україні різко зросли ціни на свинину: скільки коштує кілограм

В Україні протягом останнього місяця ростуть ціни на м’ясо, а найбільш помітне здорожчання демонструє свинина.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
М'ясо здорожчало

М’ясо здорожчало / © Pixabay

В Україні суттєво зросли ціни на свинину. Останніми місяцями вартість кілограма не опускалася нижче 250 грн/кг — тоді як протягом січня-серпня 2024 року супермаркети продавали її дешевше за 200 грн/кг.

Однією ж з основних причин такого здорожчання в експертному середовищі називають підвищення цін закупівлі промислової свинини.

«Зростання цін як заготівельних, так і роздрібних відображає як загальне зменшення пропозиції свинини, так і сезонні її коливання. Виробники зазначають, що через довший набір забійної кондиції за спекотних погодних умов, змушені або зменшувати партії, або переносити їх реалізацію», — повідомляють аналітики асоціації «Свинарі України».

Нагадаємо, вартість харчів в Україні стрімко наближається до рівня країн Євросоюзу. У багатьох категоріях українські ціни вже перевищують показники Румунії, Словаччини чи Туреччини.

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