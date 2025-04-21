Три знака, которым сегодня важно быть на спорте

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Содержание Овен Рак Водолей

Сегодня, 21 марта, физическая активность успокоит представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно быть на спорте.

Овен

Овнам, как одному из самых «взрывоопасных» знаков Зодиака, трудно удержаться в пределах приличий, но у них есть разных способов сдержать агрессию, но сегодня лучший из них — это занятия спортом. Причем, им — в отличие от других — подойдут самые активные его разновидности.

Рак

Ракам — в общем-то, мирному знаку — нечасто приходится бороться с собственной агрессией, как правило они отбиваются от чужой, но сегодняшний день станет исключением: сегодня раздражительность нужно снимать при помощи успокоительных практик — например, йоги.

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Водолей

Для Водолеев лучшее лекарство — занятия на тренажерах: в зале можно и людей посмотреть, и себя показать, а заодно и физическую форму улучшить. Интересно, смогут не только покрасоваться и сделать селфи, но и познакомиться с кандидатом на свою руку и сердце.

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