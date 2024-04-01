К Земле двигается 122-метровый астероид

Стало известно, когда небесное тело пролетит мимо.

7 апреля 2024 года мимо Земли пролетит астероид под названием 2024 FH2.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Согласно сообщает NASA, длина небесного тела, впервые за свою историю приближающаяся к Земле, составляет 122 метра.

Заметим, что расстояние от него до Земли составит 6,2 млн. км.

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А скорость движения астероида – 71 172 км/ч.

В то же время размер астероида 2024 года FH2 и расстояние от Земли, на которое небесный объект приблизится к нашей планете, не дает оснований NASA назвать его "потенциально опасным объектом".

Напомним, вблизи Земли пролетел астероид размером более 360 метров, однако его расстояние до нашей планеты было больше — 5,35 миллиона километров.

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