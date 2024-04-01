К Земле двигается 122-метровый астероид

Стало известно, когда небесное тело пролетит мимо.
7 апреля 2024 года мимо Земли пролетит астероид под названием 2024 FH2.
Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).
Согласно сообщает NASA, длина небесного тела, впервые за свою историю приближающаяся к Земле, составляет 122 метра.
Заметим, что расстояние от него до Земли составит 6,2 млн. км.
А скорость движения астероида – 71 172 км/ч.
В то же время размер астероида 2024 года FH2 и расстояние от Земли, на которое небесный объект приблизится к нашей планете, не дает оснований NASA назвать его "потенциально опасным объектом".
Напомним, вблизи Земли пролетел астероид размером более 360 метров, однако его расстояние до нашей планеты было больше — 5,35 миллиона километров.
Читайте также: