До Землі рухається 122-метровий астероїд

7 квітня 2024 року повз Землю пролетить астероїд під назвою 2024 FH2.

Про це інформує Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Згідно з повідомляє NASA, довжина небесного тіла, яке уперше за свою історію наближається до Землі, складає 122 метри.

Зауважимо, що відстань від нього до Землі становитиме 6,2 млн км.

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А швидкість руху астероїда – 71 172 км на год.

Водночас розмір астероїда 2024 FH2 і відстань від Землі, на яку небесний об'єкт наблизиться до нашої планети, не дає підстав NASA назвати його "потенційно небезпечним об’єктом".

Нагадаємо, поблизу Землі пролетів астероїд розміром понад 360 метрів, однак його відстань до нашої планети була більшою - 5,35 мільйона кілометрів.

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