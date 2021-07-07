На спутнике Сатурна нашли признаки жизни

Спутник покрыт большим океаном, который спрятан под огромной толщей льда.

На обследовании Энцелада (спутник Сатурна), зонд Кассини-Гюйгенс обнаружил, что с его поверхности извергаются соленые шлейфы, богатые метаном. Именно метан считается одним из основных признаков существования жизни в космосе, поскольку его в большом количестве производят микробы, как побочный продукт своей жизнедеятельности.

Об этом сообщает научное издание Nature Astronomy.

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Ученые отмечают, что причина появления газа может быть и другой. Спутник Энцелад покрыт большим океаном, который спрятан под огромной толщей льда. Теоретически, в придонных участках этого океана могут жить микробы, которые производят большое количество метана. Однако, современный уровень развития человечества не позволяет выяснить это достоверно.

Ученые решили рассчитать с математической точки зрения, могут ли микробы, подобные земным, производить количество метана, достаточное для создания замеченных со спутника шлейфов, которые также содержат углекислый газ и дигидроген. После количественных методов исследования, ученые пришли к выводу, что скорее всего, жизнедеятельности микробов для этого недостаточно.

Напомним, ученые выяснили, как спаривались динозавры. Некоторые физические особенности ящеров служили для привлечения партнера.

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