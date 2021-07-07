В США медведь вытащил женщину из палатки и разодрал ее

В США медведь вытащил женщину из палатки и разодрал ее

Туристку не смогли спасти.

В американском штате Монтана зверь проник на территорию кемпинга, где остановились туристы, которые путешествовали на велосипедах, вытащил одну из женщин из палатки и набросился на нее.

Об этом сообщает NBC Montana.

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Услышав шум, из соседней палатки выскочил человек и прогнал хищника: он использовал спрей для отпугивания медведей.

Врачи не смогли вовремя прибыть на место происшествия из-за того, что территория, где произошло нападение, является труднодоступной.

Реанимировать пострадавшую своими силами туристам не удалось. Она скончалась на месте.

Сейчас все кемпинги в районе закрыты до 11 июля. Лесники ведут поиски агрессивного животного.

Медведи гризли распространены, в основном, в Канаде и на Аляске. В континентальной части США сохранились небольшие популяции в штатах Монтана, Вашингтон.

Напомним, в местности Кинк-Ривер, штат Аляска, на женщину напали три медведя. Живой она нашлась только через сутки.

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