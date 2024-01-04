Считается, что комплименты следует говорить женщинам. Однако психологи давно доказали, что 99 мужчин из 100 на подсознательном уровне не меньше ждут от слабого пола восхищения и одобрения. Мужчинам, равно как и женщинам, нужно делать комплименты, но нужно делать их правильно, в таком случае они могут помочь укрепить отношения и улучшать общение.

Какие комплименты нравятся мужчинам

Комплименты внешности

Мужчине нравится, когда женщина выделяет его природные черты, такие как сила, ловкость, сексуальность. Не важно, на какую часть его тела вы обратили внимание – мужчине важно, что вы вообще обращаете на это внимание.

Комплимент его профессиональным качествам

Мужчины гордятся своими профессиональными достижениями, поэтому комплименты, касающиеся их профессиональных качеств, как и достижений всегда важны.

Комплимент эрудиции и уникальности.

Сделать комплимент умному, эрудированному мужчине нужно так, чтобы он был не очевиден. Любой человек хочет чувствовать себя особенным и уникальным. Комплименты, подчеркивающие уникальные черты личности мужчины или его особые таланты, могут быть особенно значимыми.

Комплимент усилиям

Такой комплимент должен показать, что вы благодарны мужчине за его старания и усилия сделать вашу жизнь, отношения лучше. Речь идет, в первую очередь, о его намерениях, усилиях, энергии, которую он вкладывает в отношения, чтобы облегчить вам жизнь.

Комплимент за принятие верных решений

Мужчины любят, когда женщины хвалят их за способность принимать решения. Считается, что мужчинам легко принимать решения, хотя это не всегда так. Если ваш избранник без колебаний принимает важные и серьезные решения, не бойтесь похвалить его за это.

Комплимент вашей интимной жизни

Любому мужчине приятно услышать одобрительные слова о том, насколько вам было приятно и хорошо вместе с ним. Не стесняйтесь об этом ему рассказывать.

Как правильно делать комплименты мужчинам

Делайте комплименты только тем качествам и чертам мужчины, которые у него действительно есть. Постарайтесь понять, каким именно качеством он гордится, и воздайте ему должное. Если вам ответили, что не любят комплиментов, значит, вы где-то допустили ошибку — это заветная струна в душе мужчины, которые он скрывает. Если вам удалось ее отыскать и трепетно ​​сыграть на нем, считайте, что сердце этого человека у вас в кармане.

Формулируйте свое мнение четко, двусмысленности в комплименте не должно быть. Особенно это касается недостатков внешности. Не стоит говорить, что у человека интересный профиль, если у него большой нос. Он может подумать, что вы издеваетесь над ним.

Говоря комплимент, обращайтесь к человеку по имени или имени и отчеству. А для близкого человека можно воспользоваться нежным обращением, например милый, любимый. Говоря комплимент, смотрите в глаза человеку, а не мимо.

Если ваши отношения не так близки, чтобы говорить прямые комплименты, похвала может быть косвенной и как бы от третьего лица. К примеру, можно сказать, что вам приятно быть рядом с таким умным, мужественным мужчиной и поверьте, такой оборот не пройдет мимо внимания вашего избранника.

Никогда не сравнивайте мужчину с другими. Мужчине не нужно знать, что вы его с кем-то сравниваете, особенно со своими бывшими.

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