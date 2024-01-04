Вважається, що компліменти потрібно говорити жінкам. Однак психологи давно довели, що 99 чоловіків зі 100 на підсвідомому рівні не менше чекають від слабкої статі захоплення та схвалення. Чоловікам, так само як і жінкам потрібно робити компліменти, але потрібно робити їх правильно, в такому разі вони можуть допомогти зміцнити стосунки та покращать спілкування,

Які компліменти подобаються чоловікам

Компліменти зовнішності

Чоловікові подобається, коли жінка виділяє його природні риси, такі як сила, спритність, сексуальність. Не важливо, на яку частину його тіла ви звернули увагу – чоловікові важливо, що ви взагалі звертаєте на це увагу.

Комплімент до його професійних якостей

Чоловіки пишаються своїми професійними досягненнями, тому компліменти, що стосуються їхніх професійних здібностей, досягнень завжди є важливими.

Комплімент ерудиції та унікальності.

Зробити комплімент розумному, ерудованому чоловікові потрібно так, щоб він був не очевидним. Будь-яка людина хоче відчувати себе особливою та унікальною. Компліменти, які підкреслюють унікальні риси особистості чоловіка або його особливі таланти, можуть бути особливо значущими.

Комплімент зусиллям

Такий комплімент повинен показати, що ви вдячні чоловікові за його старання та зусилля зробити ваше життя, стосунки кращими. Йдеться, в першу чергу, про його наміри, зусилля, енергію, яку він вкладає у відносини, щоб полегшити вам життя.

Комплімент за прийняття правильних рішень

Чоловіки люблять, коли жінки хвалять їх за здатність приймати рішення. Вважається, що чоловікам легко приймати рішення, хоча це не завжди так. Якщо ваш обранець без жодних вагань приймає важливі та серйозні рішення, не бійтеся похвалити його за це.

Комплімент вашому інтимному життю

Будь-якому чоловіку приємно почути схвальні слова про те, наскільки вам було приємно і добре разом з ним.Не соромтеся про це йому розповідати.

Як правильно робити компліменти чоловікам

Робіть компліменти тільки тим якостях та рисам чоловіка, які у нього справді є. Постарайтеся зрозуміти, якою саме якістю він пишається, і віддайте їй належне. Якщо вам відповіли, що не люблять компліментів, значить, ви десь припустилися помилки — це заповітна струна в душі чоловіка, які він приховує. Якщо вам вдалося її відшукати та трепетно ​​зіграти на ній, вважайте, що серце цієї людини у вас у кишені.

Формулюйте свою думку чітко, двозначності в компліменті не повинно бути. Особливо це стосується недоліків зовнішності. Не варто говорити, що у людини цікавий профіль, якщо у нього великий ніс. Він може подумати, що ви знущаєтесь над ним.

Говорячи комплімент, звертайтеся до людини на ім'я або ім'я та по батькові. А для близької людини можна скористатися ніжним звертанням, наприклад, милий, коханий. Говорячи комплімент, дивіться в очі людині, а не повз неї.

Якщо ваші стосунки не настільки близькі, щоб говорити прямі компліменти, похвала може бути непрямою і як би від третьої особи. Наприклад, можна сказати, що вам приємно бути поряд з таким розумним, мужнім чоловіком і повірте, такий оборот не пройде повз увагу вашого обранця.

Ніколи не порівнюйте чоловіка з іншими. Чоловікові не потрібно знати, що ви його з кимось порівнюєте, особливо зі своїми колишніми.

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