Куда поставить елку: топ мест, чтобы добавить уют вашему дому

Идеальное место для елки дома – там, где она хорошо видна и находится подальше от источников тепла.
Все ближе, многие люди начинают обдумывать, где лучше всего расположить елку, чтобы она гармонично дополнила интерьер дома. Хотя обычно его устанавливают в гостиной, существует множество других уголков дома, где она будет выглядеть не менее эффектно.
Об этом сообщили издания Balsam Hill и The King of Christmas.
Гостиная — это классический выбор для елки. Она станет центром внимания, где вся семья может собраться на праздники.
Столовая также может стать прекрасным местом для елки, добавляя праздничного настроения во время праздничных обедов.
Кухня, особенно когда она совмещена с другими помещениями, может стать идеальным местом для компактной елки. Важно лишь позаботиться, чтобы она не находилась рядом с источниками тепла.
Прихожая или фойе – это отличный способ создать праздничную атмосферу от самого порога. Елка, расположенная у входа, произведет хорошее впечатление на гостей, заходящих в ваш дом.
Расположение елки перед окном позволяет любоваться ее красотой как изнутри, так и снаружи. Это также позволяет естественному свету подчеркнуть ее украшения, придавая праздничному декору глубины.
Спальня может стать уютным местом для елки, создавая новогоднее настроение даже во время отдыха. Мерцающие огни гирлянд сделают утреннюю рутину более праздничной и приятной.
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