Куда поставить елку: топ мест, чтобы добавить уют вашему дому

Идеальное место для елки дома – там, где она хорошо видна и находится подальше от источников тепла.

Все ближе, многие люди начинают обдумывать, где лучше всего расположить елку, чтобы она гармонично дополнила интерьер дома. Хотя обычно его устанавливают в гостиной, существует множество других уголков дома, где она будет выглядеть не менее эффектно.

Об этом сообщили издания Balsam Hill и The King of Christmas.

Гостиная — это классический выбор для елки. Она станет центром внимания, где вся семья может собраться на праздники.

Новогодняя елка в гостиной / Фото: Pexels

Столовая также может стать прекрасным местом для елки, добавляя праздничного настроения во время праздничных обедов.

Также читайте Что подарить любимому на Новый год 2025: вашему мужчине непременно понравится

Кухня, особенно когда она совмещена с другими помещениями, может стать идеальным местом для компактной елки. Важно лишь позаботиться, чтобы она не находилась рядом с источниками тепла.

Прихожая или фойе – это отличный способ создать праздничную атмосферу от самого порога. Елка, расположенная у входа, произведет хорошее впечатление на гостей, заходящих в ваш дом.

Расположение елки перед окном позволяет любоваться ее красотой как изнутри, так и снаружи. Это также позволяет естественному свету подчеркнуть ее украшения, придавая праздничному декору глубины.

Новогодняя елка у окна / Фото: Pexels

Спальня может стать уютным местом для елки, создавая новогоднее настроение даже во время отдыха. Мерцающие огни гирлянд сделают утреннюю рутину более праздничной и приятной.

Напомним, ранее мы писали, в каких цветах нельзя встречать Новый 2025 год, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья

Читайте также: