Квашеная капуста для похудения: простой рецепт

Квашеная капуста не только полезна, но и очень вкусна, если готовить по особому рецепту. К тому же квашеная капуста помогает похудеть. В 100 г квашеной капусты всего 19 ккал.

Благодаря тартроновой кислоте в составе капуста ускоряет обмен веществ и замедляет превращение углеводов в жиры, что также приводит к потере веса.

Как сделать квашеную капусту для похудения

Ингредиенты:

1 кг капусты

3 лавровых листа

1 морковь

1 ст. л. соли

700 мл воды

Чтобы салат был максимально полезным, иссеченную белокочанную капусту нужно пересыпать солью, очень плотно утрамбовать в банку, не добавляя воды, и положить пресс – так лучше сохранится необходимый в простудный сезон витамин С. Затем оставьте банки на три дня для брожения (идеальная температура – 15-20 градусов).

Ранее мы писали о главных ошибках при приготовлении квашеной капусты. Больше об этом читайте в новости.

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