Квашена капуста для схуднення: простий рецепт 

Квашена капуста не лише є корисною, а й дуже смачною, якщо готувати за особливим рецептом. До того ж квашена капуста допомагає схуднути. У 100 г квашеної капусти всього 19 ккал.

Завдяки тартроновій кислоті у складі капуста прискорює обмін речовин та уповільнює перетворення вуглеводів у жири, що також веде до втрати ваги.

Як зробити квашену капусту для схуднення

Інгредієнти:

1 кг капусти

3 лаврові листки

1 морква

1 ст. л. солі

700 мл води

Щоб страва була максимально корисною, посічену білокачанну капусту потрібно пересипати сіллю, дуже щільно утрамбувати в банку, не додаючи води, і покласти прес, – так краще збережеться необхідний у застудний сезон вітамін С. Потім залиште банки на три дні для бродіння (ідеальна температура – 15-20 градусів).

Раніше ми писали про головні помилки під час приготування квашеної капусти. Більше про це читайте у новині.

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