Путин назвал "причину трагедии" в Украине

Глава России Владимир Путин прибыл в столицу Республики Тива Кызыл, он посещает регион впервые за 10 лет.

А накануне перед запланированной поездкой в Монголию он дал интервью монгольской газете "Оноодор", где в очередной раз озвучил циничные заявления.

Ему вторят рас "СМИ".

В частности, по его мнению, "главная причина трагедии в Украине в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США".

"Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада", – убежден Путин.

А потому, по его словам, Россия продолжит выполнение задач "спецоперации" для обеспечения своей безопасности".

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина за военное преступление – депортацию украинских детей в Россию. Теперь диктатор должен быть арестован, если посетит одно из 123 государств мира, среди которых есть и Монголия.

Читайте также: