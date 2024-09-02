Путин назвал "причину трагедии" в Украине

Российский диктатор снова выступил с циничными заявлениями.
Глава России Владимир Путин прибыл в столицу Республики Тива Кызыл, он посещает регион впервые за 10 лет.
А накануне перед запланированной поездкой в Монголию он дал интервью монгольской газете "Оноодор", где в очередной раз озвучил циничные заявления.
Ему вторят рас "СМИ".
В частности, по его мнению, "главная причина трагедии в Украине в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США".
"Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада", – убежден Путин.
А потому, по его словам, Россия продолжит выполнение задач "спецоперации" для обеспечения своей безопасности".
Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина за военное преступление – депортацию украинских детей в Россию. Теперь диктатор должен быть арестован, если посетит одно из 123 государств мира, среди которых есть и Монголия.
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