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Астрологический прогноз на 2 сентября

Астрологический прогноз на 2 сентября

Осьминог - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: самый опасный день лунного календаря, в течение которого необходимо соблюдать осторожность во всех сферах жизни и деятельности.

Символ дня: Осьминог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: красный. 

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день могут быть очень опасными, поэтому лечить их нужно решительно и сразу. 

Питание дня: от мясных продуктов и горячительных напитков – даже в минимальном количестве – необходимо отказаться. Можно голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни. 

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и вредителями, а также обрезать деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: от гадания нужно отказаться – данные, которые оно «подскажет», не будут соответствовать действительности. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут быть приятными, но, к счастью, не сбудутся. 

Табу дня: нельзя приступать к работе над новыми проектами – они окажутся неудачными. 

Цитата дня: «Мужество обнаруживается в страхах и дерзаниях, соразмерных человеку» (Аристотель). 

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