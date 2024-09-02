Астрологічний прогноз на 2 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: найнебезпечніший день місячного календаря, протягом якого необхідно бути обережним у всіх сферах життя та діяльності.

Символ дня: Восьминіг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: червоний.

Щасливе каміння дня: змійовик, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути дуже небезпечними, тому лікувати їх потрібно рішуче і одразу.

Харчування дня: від м'ясних продуктів та міцних напоїв – навіть у мінімальній кількості – необхідно відмовитись. Можна голодувати, постувати та влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна боротися з бур'янами та шкідниками, а також обрізати дерева та чагарники.

Магія та містика дня: від ворожіння треба відмовитися – дані, які воно «підкаже», не відповідатимуть дійсності.

Сни дня: сновидіння цієї ночі можуть бути приємними, але, на щастя, не справдяться.

Табу дня: не можна розпочинати роботу над новими проєктами – вони виявляться невдалими.

Цитата дня: «Мужність виявляється у страхах і насмілюваннях, пропорційних людині» (Арістотель).

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