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Путін назвав "причину трагедії" в Україні

Путін назвав "причину трагедії" в Україні

Путін дав інтерв'ю перед поїздкою до Монголії / Фото: Associated Press

Російський диктатор знову виступив з цинічними заявами.

Очільник Росії Володимир Путін прибув до столиці Республіки Тива Кизил, він відвідує регіон уперше за 10 років.

А напередодні перед запланованою поїздкою до Монголії він дав інтерв'ю монгольській газеті "Оноодор", де вкотре озвучив цинічні заяви. 

Йому вторять рос"ЗМІ". 

Зокрема, на його думку, "головна причина трагедії в Україні в цілеспрямованій антиросійській політиці колективного Заходу на чолі зі США". 

"Україна стала розмінною монетою у реалізації геополітичних амбіцій Заходу", - переконаний Путін.

А тому, за його словами Росія продовжить виконання завдань "спецоперації" задля забезпечення своєї безпеки".

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Кремля Володимира Путіна за воєнний злочин - депортацію українських дітей до Росії. Тепер диктатор має бути заарештованим, якщо відвідає одну із 123-х держав світу, серед яких є і Монголія.

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