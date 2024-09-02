Путін назвав "причину трагедії" в Україні

Російський диктатор знову виступив з цинічними заявами.
Очільник Росії Володимир Путін прибув до столиці Республіки Тива Кизил, він відвідує регіон уперше за 10 років.
А напередодні перед запланованою поїздкою до Монголії він дав інтерв'ю монгольській газеті "Оноодор", де вкотре озвучив цинічні заяви.
Йому вторять рос"ЗМІ".
Зокрема, на його думку, "головна причина трагедії в Україні в цілеспрямованій антиросійській політиці колективного Заходу на чолі зі США".
"Україна стала розмінною монетою у реалізації геополітичних амбіцій Заходу", - переконаний Путін.
А тому, за його словами Росія продовжить виконання завдань "спецоперації" задля забезпечення своєї безпеки".
Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Кремля Володимира Путіна за воєнний злочин - депортацію українських дітей до Росії. Тепер диктатор має бути заарештованим, якщо відвідає одну із 123-х держав світу, серед яких є і Монголія.
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