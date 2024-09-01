2 вересня — яке церковне свято, чому не слід жалітися на долю

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 2 вересня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Маманта. Він був християнським святим, який жив у III столітті. Він народився в Пафлагонії (сучасна Туреччина) у сім'ї знатних і побожних християн Феодота і Руфіни, які були ув'язнені за віру в Христа. Мати Маманта померла під час пологів, а батько помер через кілька днів після її смерті. Хлопчика виховала християнська вдова Амія.

З дитинства Мамант відзначався великою побожністю і мудрістю. В юному віці він вирішив проповідувати християнську віру, і його діяльність швидко привернула увагу місцевої влади. Мамант був заарештований і підданий тортурам за відмову відректися від віри. Його доставили до імператора Авреліана, але святий залишився непохитним у своїй вірі.

Після багатьох мук Маманта відправили в гори Кесарії Каппадокійської (сучасна Туреччина), де він влаштувався у печері і продовжував жити як пустельник. За переказами, він мав здатність приручати диких звірів, які приходили до нього, і навіть годував їх молоком своєї кози.

Згодом його знову захопили і піддали новим тортурам, після чого його стратили близько 275 року.

Церковне свято 2 вересня — день пам'яті святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського

Святий преподобний Іван Постник, патріарх Царгородський (Константинопольський), був видатною постаттю у Візантійській імперії та Церкві в VI столітті. Він народився в Константинополі приблизно 510 року в родині благочестивих християн.

Іван з раннього віку відчував покликання до духовного життя. Він вступив до монастиря, де присвятив себе строгому аскетизму, молитві та посту, за що й отримав прізвисько "Постник". Його аскетичне життя, поєднане з глибоким смиренням і любов’ю до ближнього, швидко здобуло йому авторитет серед духовенства і вірян.

582 року Іван був обраний патріархом Константинопольським, наступником патріарха Євтіхія. Його патріаршество припало на часи правління імператора Маврикія. Як патріарх, він продовжив жити в строгому пості й молитві, навіть незважаючи на високу посаду. Його називали "постником" через суворе дотримання посту, яке він зберігав протягом усього свого життя.

Іван Постник був відомий як активний церковний реформатор. Він проводив сувору дисципліну серед кліру, прагнучи утвердити моральні принципи серед священиків і ченців. Він також ініціював численні благодійні заходи для підтримки бідних і нужденних, виявляючи християнське милосердя у своїх діях.

Іван Постник зіткнувся з численними викликами у богословських питаннях, зокрема щодо монофелітства, єресі, яка стверджувала, що у Христі є лише одна воля — божественна, а не дві — божественна і людська. Він прагнув зберегти церковну єдність і зміцнити православну віру.

Іван також відомий тим, що вперше прийняв титул "Вселенський патріарх", що викликало певне невдоволення в Римській Церкві. Однак цей титул згодом став визнаним у Православній Церкві і є традиційним для патріархів Константинопольських донині.

Святий Іван Постник помер 2 вересня 595 року.

Прикмети 2 вересня

Народні прикмети 2 вересня / Фото: Unsplash

Дощ — осінь буде сухою.

Хмари низько пливуть до поганої погоди.

Захід сонця червоний — чекайте на швидкі заморозки.

Що завтра не можна робити

Цього дня дуже важливо не жалітися на свою долю та не плакати — інакше з проблемами у житті буде дуже важко впоратися. Не починайте нові справи — на вас чекатиме провал.

Що можна робити завтра

В цей період селяни копали пізню картоплю. А ще святого Маманта вважали покровителем кіз і овець, тому в народі йому молилися за здоров'я цих домашніх тварин.

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