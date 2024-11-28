Путин озвучил результат разговора с Шольцом

Президент России рассказал, о чем говорил с канцлером Германии.
Президент России Владимир Путин заявил, что его недавний телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом в большинстве своем был посвящен Украине.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
"Путин сообщил, что в основном его разговор с Шольцом был посвящен Украине, все "остались при своих мнениях", – говорится в заявлении российских медиа.
Напомним, Путин с Щельцом провели телефонный разговор 15 ноября. Позже канцлер Германии рассказал, что призвал президента РФ прекратить войну, вывести войска из Украины и не надеяться на уменьшение поддержки Киева. А еще Шольц назвал этот разговор неприятным.
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