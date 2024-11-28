Путін озвучив результат розмови з Шольцом

Президент Росії розповів, про що розмовляв з канцлером Німеччини.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його нещодавня телефонна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом здебільшого була присвячена Україні.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

"Путін повідомив, що в основному його розмова з Шольцом була присвячена Україні, всі "залишилися при своїх думках", – йдеться в заяві російських медіа.

Нагадаємо, Путін з Щольцом провели телефонну розмову 15 листопада. Пізніше канцлер Німеччини розповів, що закликав президента РФ припинити війну, вивести війська з України та не сподіватися на зменшення підтримки Києва. А ще Шольц назвав цю розмову неприємною.

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