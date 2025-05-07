Умер многолетний мэр Черновцов Николай Федорук

Николай Федорук / © Facebook

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На 71 году умер один из самых известных политиков Черновцов, многолетнего городского головы, народного депутата Украины Николай Федорук.

Об этом сообщил мэр Черновцов Роман Кличук в Facebook.

Сегодня из жизни ушел Николай Трофимович Федорук — многолетний городской голова Черновцов, человек, посвятивший свою жизнь служению общине. Черновцы во многом обязаны Николаю Трофимовичу. Именно при его каденции наш город менялся, не теряя при этом своей уникальной души. Он был человеком, который жил Черновцами и для Черновцов. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память», — написал он.

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Что о нем известно

Николай Федорук родился в 1954 году в Черновцах. В родном городе он и прожил всю жизнь. Образование получил в Черновицком государственном университете, был историком по специальности. В 90-х начал работать в городских властях, а уже в 1994 году впервые стал мэром Черновцов. В этой должности он пробыл 17 лет подряд — до 2011-го.

Во времена его руководства город приобрел славу одного из самых чистых и упорядоченных в Украине. Черновцы сохраняли свою уникальную архитектуру, развивалась инфраструктура, появлялись новые идеи по благоустройству. Федорука называли европейским мэром и уважали за спокойный стиль управления.

В 2011 году его досрочно отстранили от должности решением горсовета. Это вызвало негодование среди многих жителей. Но Федорук остался в политике. В 2012 году его избрали в Верховную Раду, где он работал в нескольких созывах, в том числе в составе партий «Батькивщина», «Народный фронт» и «Европейская солидарность». Основной темой его работы являлось местное самоуправление.

Напомним, ранее мы писали о том, что скончался народный депутат ВРУ Владимир Мороз.

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