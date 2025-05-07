Помер багаторічний мер Чернівців Микола Федорук

Микола Федорук / © Facebook

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На 71- році помер один з найвідоміших політиків Чернівців, багаторічний міський голова, народний депутат України Микола Федорук.

Про це повідомив мер Чернівців Роман Клічук у Facebook.

«Сьогодні з життя пішов Микола Трохимович Федорук — багаторічний міський голова Чернівців, людина, яка присвятила своє життя служінню громаді. Чернівці багато чим зобов’язані Миколі Трохимовичу. Саме за його каденції наше місто змінювалося, не втрачаючи водночас своєї унікальної душі. Він був людиною, яка жила Чернівцями і для Чернівців. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять», — написав він.

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Що про нього відомо

Микола Федорук народився 1954 року в Чернівцях. У рідному місті він і прожив усе життя. Освіту здобув у Чернівецькому державному університеті, був істориком за фахом. У 90-х почав працювати у міській владі, а вже 1994 року вперше став мером Чернівців. На цій посаді він пробув 17 років поспіль — до 2011-го.

За часів його керівництва місто набуло слави одного з найчистіших і найупорядкованіших в Україні. Чернівці зберігали свою унікальну архітектуру, розвивалася інфраструктура, з’являлися нові ідеї щодо благоустрою. Федорука називали європейським мером і поважали за спокійний стиль управління.

2011 року його достроково усунули з посади рішенням міськради. Це викликало обурення серед багатьох мешканців. Але Федорук залишився в політиці. 2012-го його обрали до Верховної Ради, де він працював у кількох скликаннях, зокрема у складі партій «Батьківщина», «Народний фронт» і «Європейська солідарність». Основною темою його роботи було місцеве самоврядування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер народний депутат ВРУ Володимир Мороз.

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