В Украину приехали президенты ЮАР и Сенегала (видео)

Рамафоса и Салл прибыли в рамках африканской "миротворческой миссии".
Президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Сенегала Маки Салл прибыли в Украину 16 июня и планируют встретиться в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Об этом сообщила администрация президента ЮАР.
Рамафоса и Салл прибыли поездом "Укрзализныци" на вокзал в поселке Немишаево Киевской области. Президентов встретил спецпредставитель Украины по Африке и Ближнему Востоку посол Максим Субко и посол Южной Африки в Украине Андре Гроневальд.
По предварительным данным, в состав делегации также входят премьер-министр Египта, лидеры Замбии и Коморских островов.
Африканская "миротворческая миссия"
Напомним, накануне Рамафоса побывал в Польше, где провел переговоры с президентом Анджеем Дудой. В Киев президент ЮАР прибыл в рамках африканской "миротворческой миссии" и планирует говорить с Зеленским о мирном урегулировании войны. Заметим, что в эту миссию входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды.
После встречи с Зеленским члены африканской "миротворческой миссии" планируют 17 июня встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Цель миссии — "важность шагов к достижению мира и поощрение сторон к согласованию на дипломатическом процессе переговоров".
Читайте также: