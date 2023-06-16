В Украину приехали президенты ЮАР и Сенегала (видео)

Рамафоса и Салл прибыли в рамках африканской "миротворческой миссии".

Президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Сенегала Маки Салл прибыли в Украину 16 июня и планируют встретиться в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила администрация президента ЮАР.

Рамафоса и Салл прибыли поездом "Укрзализныци" на вокзал в поселке Немишаево Киевской области. Президентов встретил спецпредставитель Украины по Африке и Ближнему Востоку посол Максим Субко и посол Южной Африки в Украине Андре Гроневальд.

По предварительным данным, в состав делегации также входят премьер-министр Египта, лидеры Замбии и Коморских островов.

В Украину приехал Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Африканская "миротворческая миссия"

Напомним, накануне Рамафоса побывал в Польше, где провел переговоры с президентом Анджеем Дудой. В Киев президент ЮАР прибыл в рамках африканской "миротворческой миссии" и планирует говорить с Зеленским о мирном урегулировании войны. Заметим, что в эту миссию входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды.

После встречи с Зеленским члены африканской "миротворческой миссии" планируют 17 июня встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Цель миссии — "важность шагов к достижению мира и поощрение сторон к согласованию на дипломатическом процессе переговоров".

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