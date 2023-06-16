Президент ЮАР направляется в Украину на переговоры с Зеленским

В субботу делегация президента ЮАР отправится в Москву для переговоров с диктатором Путиным.
Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса отправился в Украину из Польши для переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским по мирному урегулированию российской агрессии.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президент ЮАР.
15 июня президент ЮАР посетил Варшаву, где провел переговоры с Анджеем Дудой.
Рамафоса прибудет в Киев 16 июня и проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским в рамках Африканской миротворческой миссии. В состав миссии входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды.
Ранее президент ЮАР проводил переговоры с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, диктатором Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином.
Рамафоса утверждает, что хочет приложить усилия по мирному урегулированию развязанной Россией войны против Украины. В субботу делегация президента ЮАР отправится в Москву для переговоров с диктатором Путиным.
Напомним, ранее сообщалось, что африканские руководители стремятся начать "дипломатический" процесс разрешения так называемого конфликта России с Украиной.
Кроме того, мы ранее информировали, что в центре Киева 16 июня будет перекрыто движение транспорта. Правоохранители призвали водителей выбирать маршрут с учетом ограничения движения.
Читайте также: