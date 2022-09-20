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Зеленский и Эрдоган провели переговоры: подробности

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Зеленский и Эрдоган провели переговоры: подробности

Фото: Владимир Зеленский

Президенты Украины и Турции во вторник, 20 сентября провели телефонные переговоры.

Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы безопасности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и CNN Türk.

Разговор состоялся накануне выступления Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании ООН.

Президент Зеленский добавил, что они с Эрдоганом обсуждали актуальные вопросы безопасности.

Детали разговора не обнародуют.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение Украине захваченных Россией территорий облегчит переговорный процесс о завершении войны.

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