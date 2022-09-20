Зеленский и Эрдоган провели переговоры: подробности

Президенты Украины и Турции во вторник, 20 сентября провели телефонные переговоры.
Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы безопасности.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и CNN Türk.
Разговор состоялся накануне выступления Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании ООН.
Президент Зеленский добавил, что они с Эрдоганом обсуждали актуальные вопросы безопасности.
Провел телефонный разговор с Президентом Турции @RTERdogan. Обсудили актуальные вопросы безопасности.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 20, 2022
Детали разговора не обнародуют.
Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение Украине захваченных Россией территорий облегчит переговорный процесс о завершении войны.
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