Зеленский и Эрдоган провели переговоры: подробности

Президенты Украины и Турции во вторник, 20 сентября провели телефонные переговоры.

Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы безопасности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и CNN Türk.

Разговор состоялся накануне выступления Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании ООН.

Президент Зеленский добавил, что они с Эрдоганом обсуждали актуальные вопросы безопасности.

Провел телефонный разговор с Президентом Турции @RTERdogan. Обсудили актуальные вопросы безопасности. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 20, 2022

Детали разговора не обнародуют.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение Украине захваченных Россией территорий облегчит переговорный процесс о завершении войны.

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