Зеленський та Ердоган провели переговори: подробиці

Президенти України та Туреччини у вівторок, 20 вересня, провели телефонні переговори.

Зеленський та Ердоган обговорили безпекові питання.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та CNN Türk.

Розмова відбулась напередодні виступу Реджепа Таїпа Ердогана на засіданні ООН.

Президент Зеленський додав, що вони з Ердоганом обговорювали актуальні безпекові питання.

Провів телефонну розмову з Президентом Туреччини @RTErdogan. Обговорили актуальні безпекові питання. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2022

Деталей розмови не оприлюднюють.

Нагадаємо, напередодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що повернення Україні захоплених Росією територій полегшить переговорний процес про завершення війни.

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