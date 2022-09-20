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Зеленський та Ердоган провели переговори: подробиці

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Зеленський та Ердоган провели переговори: подробиці

Фото: Володимир Зеленський

Президенти України та Туреччини у вівторок, 20 вересня, провели телефонні переговори.

Зеленський та Ердоган обговорили безпекові питання. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та CNN Türk

Розмова відбулась напередодні виступу Реджепа Таїпа Ердогана на засіданні ООН. 

Президент Зеленський додав, що вони з Ердоганом обговорювали актуальні безпекові питання. 

Деталей розмови не оприлюднюють. 

Нагадаємо, напередодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що повернення Україні захоплених Росією територій полегшить переговорний процес про завершення війни.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
726
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