Олимпиада-2024: все медалисты за 9 августа

В четырнадцатый день соревнований было разыграно 35 комплектов наград.

В пятницу, 9 августа, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 в Париже. Было разыграно 35 комплектов наград.

В этот день Украина пополнила свою медальную одной наградой – Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали "серебро" в гребле на каноэ-двойке на 500 метров.

Кроме того, борчиха вольного стиля Ирина Коляденко пробилась в финал и гарантировала Украине еще одну награду.

Смотрите список медалистов четырнадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024.

Все медалисты четырнадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024 (9 августа)

Плавание (открытая вода, 10 км, мужчины):

1. Криштоф Рашовски (Венгрия)

2. Оливер Клемет (Германия)

3. Давид Бетлехэм (Венгрия)

Парусный спорт (кайт, мужчины):

1. Валентин Бонтус (Австрия)

2. Тони Водишек (Словения)

3. Максимилиан Мадер (Сингапур)

Скалолазание (сложность, мужчины):

1. Тоби Робертс (Великобритания)

2. Сорато Анраку (Япония)

3. Якоб Шуберт (Австрия)

Гребля на байдарках и каноэ (каноэ-двойки, 500 м, женщины):

1. Китай

2. Украина (Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок)

3. Канада

Гребля на байдарках и каноэ (байдарки-двойки, 500 м, женщины):

1. Новая Зеландия

2. Венгрия

3. Германия

Гребля на байдарках и каноэ (байдарки-двойки, 500 м, мужчины):

1. Германия

2. Венгрия

3. Австралия

Гребля на байдарках и каноэ (каноэ-одиночки, 1000 м, мужчины):

1. Мартин Фукса (Чехия)

2. Исакиаш Кейруш (Бразилия)

3. Сергей Тарновщи (Молдова)

Художественная гимнастика (личное многоборье):

1. Дарья Варфоломеев (Германия)

2. Боряна Калейн (Болгария)

3. София Раффаэли (Италия)

Настольный теннис (команды, мужчины):

1. Китай

2. Швеция

3. Франция

Прыжки в воду (трамплин 3 м, женщины):

1. Евень Чэнь (Китай)

2. Мэддисон Кини (Австралия)

3. Яни Чан (Китай)

Тяжелая атлетика (до 89 кг, мужчины):

1. Карлос Май Насар (Болгария)

2. Эйсон Лопес (Колумбия)

3. Антонио Пиццолато (Италия)

Тяжелая атлетика (до 71 кг, женщины):

1. Оливия Ривз (США)

2. Мари-Лейвис Санчес (Колумбия)

3. Анхи Дахомес (Эквадор)

Футбол (мужчины):

1. Испания

2. Франция

3. Марокко

Велоспорт (велотрек, спринт, мужчины):

1. Гарри Лаврейсен (Нидерланды)

2. Мэттью Ричардсон (Австралия)

3. Джек Карлин (Великобритания)

Велотрек (мэдисон, женщины):

1. Италия

2. Великобритания

3. Нидерланды

Свободная борьба (до 57 кг, мужчины):

1. Рэй Хигути (Япония)

2. Спенсер Ли (США)

3. Аман Серават (Индия)

3. Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан)

Свободная борьба (до 86 кг, мужчины):

1. Магомед Рамазанов (Болгария)

2. Гассан Езданичарати (Иран)

3. Даурен Куруглиев (Греция)

3. Аарон Брукс (США)

Свободная борьба (до 57 кг, женщины):

1. Цугуми Сакураи (Япония)

2. Анастасия Никита (Молдова)

3. Гун Кесинь (Китай)

3. Гелен Марулис (США)

Легкая атлетика (эстафета 4х100 м, женщины):

1. США

2. Великобритания

3. Германия

Легкая атлетика (эстафета 4х100 м, мужчины):

1. Канада

2. ЮАР

3. Великобритания

Легкая атлетика (400 м, женщины):

1. Марилейди Паулино (Доминикана)

2. Сальва Насер (Бахрейн)

3. Наталья Качмарек (Польша)

Легкая атлетика (толкание ядра, женщины):

1. Эмиси Огунлее (Германия)

2. Мэддисон-Ли Веше (Новая Зеландия)

3. Цзяюань Сун (Китай)

Легкая атлетика (тройной скачок, мужчины):

1. Хордан Фортун (Испания)

2. Педру Пишарду (Португалия)

3. Энди Диас (Италия)

Легкая атлетика (семиборье, женщины):

1. Нафиссату Тиам (Бельгия)

2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания)

3. Ноор Виттс (Бельгия)

Легкая атлетика (10000 м, женщины):

1. Беатрис Чебет (Кения)

2. Надя Баттоклетти (Италия)

3. Сифан Хассан (Нидерланды)

Легкая атлетика (400 м с барьерами, мужчины):

1. Рай Бенджамин (США)

2. Карстен Вархольм (Норвегия)

3. Алисон дос Сантос (Бразилия)

Хоккей на траве (женщины):

1. Нидерланды

2. Китай

3. Аргентина

Брейкинг (женщины):

1. AMI (Япония)

2. NICKA (Литва)

3. 671 (Китай)

Тхэквондо (до 67 кг, женщины):

1. Вивиан Мартон (Венгрия)

2. Александра Перишич (Сербия)

3. Сара Хари (Бельгия)

3. Кристина Тичаут (США)

Тхэквондо (до 80 кг, мужчины):

1. Фирас Катусси (Тунис)

2. Мехран Бархордари (Иран)

3. Симоне Алессио (Италия)

3. Эдди Хрник (Дания)

Пляжный волейбол (женщины):

1. Бразилия

2. Канада

3. Швейцария

Бокс (до 71 кг, мужчины):

1. Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)

2. Марко Альварес (Мексика)

3. Омари Джонс (США)

3. Льюис Ричардсон (Великобритания)

Бокс (до 50 кг, женщины):

1. Ю Ву (Китай)

2. Бусе Чакироглу (Турция)

3. Назим Кизайбай (Казахстан)

3. Айра Вильегас (Филиппины)

Бокс (до 92 кг, мужчины):

1. Лозизбек Мулложонов (Узбекистан)

2. Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)

3. Энмануэль Реес (Испания)

3. Давлат Болтаев (Таджикистан)

Бокс (до 66 кг, женщины):

1. Иман Хелиф (Алжир)

2. Ян Лю (Китай)

3. Янем Суваннапхенг (Таиланд)

3. Чэнь Нинь Чинь (Китайский Тайбэй)

Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.

После четырнадцатого соревновательного дня Украина имеет одиннадцать наград на ОИ-2024: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 18-ю позицию в медальном зачете.

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