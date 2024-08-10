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Олимпиада-2024: все медалисты за 9 августа

Олимпиада-2024: все медалисты за 9 августа

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок на пьедестале Олимпиады-2024 / Фото: Associated Press

В четырнадцатый день соревнований было разыграно 35 комплектов наград.

В пятницу, 9 августа, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 в Париже. Было разыграно 35 комплектов наград.

В этот день Украина пополнила свою медальную одной наградой – Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали "серебро" в гребле на каноэ-двойке на 500 метров.

Кроме того, борчиха вольного стиля Ирина Коляденко пробилась в финал и гарантировала Украине еще одну награду.

Смотрите список медалистов четырнадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024.

Все медалисты четырнадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024 (9 августа)

Плавание (открытая вода, 10 км, мужчины):

  • 1. Криштоф Рашовски (Венгрия)
  • 2. Оливер Клемет (Германия)
  • 3. Давид Бетлехэм (Венгрия)

Парусный спорт (кайт, мужчины):

  • 1. Валентин Бонтус (Австрия)
  • 2. Тони Водишек (Словения)
  • 3. Максимилиан Мадер (Сингапур)

Скалолазание (сложность, мужчины):

  • 1. Тоби Робертс (Великобритания)
  • 2. Сорато Анраку (Япония)
  • 3. Якоб Шуберт (Австрия)

Гребля на байдарках и каноэ (каноэ-двойки, 500 м, женщины):

  • 1. Китай
  • 2. Украина (Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок)
  • 3. Канада

Гребля на байдарках и каноэ (байдарки-двойки, 500 м, женщины):

  • 1. Новая Зеландия
  • 2. Венгрия
  • 3. Германия

Гребля на байдарках и каноэ (байдарки-двойки, 500 м, мужчины):

  • 1. Германия
  • 2. Венгрия
  • 3. Австралия

Гребля на байдарках и каноэ (каноэ-одиночки, 1000 м, мужчины):

  • 1. Мартин Фукса (Чехия)
  • 2. Исакиаш Кейруш (Бразилия)
  • 3. Сергей Тарновщи (Молдова)

Художественная гимнастика (личное многоборье):

  • 1. Дарья Варфоломеев (Германия)
  • 2. Боряна Калейн (Болгария)
  • 3. София Раффаэли (Италия)

Настольный теннис (команды, мужчины):

  • 1. Китай
  • 2. Швеция
  • 3. Франция

Прыжки в воду (трамплин 3 м, женщины):

  • 1. Евень Чэнь (Китай)
  • 2. Мэддисон Кини (Австралия)
  • 3. Яни Чан (Китай)

Тяжелая атлетика (до 89 кг, мужчины):

  • 1. Карлос Май Насар (Болгария)
  • 2. Эйсон Лопес (Колумбия)
  • 3. Антонио Пиццолато (Италия)

Тяжелая атлетика (до 71 кг, женщины):

  • 1. Оливия Ривз (США)
  • 2. Мари-Лейвис Санчес (Колумбия)
  • 3. Анхи Дахомес (Эквадор)

Футбол (мужчины):

  • 1. Испания
  • 2. Франция
  • 3. Марокко

Велоспорт (велотрек, спринт, мужчины):

  • 1. Гарри Лаврейсен (Нидерланды)
  • 2. Мэттью Ричардсон (Австралия)
  • 3. Джек Карлин (Великобритания)

Велотрек (мэдисон, женщины):

  • 1. Италия
  • 2. Великобритания
  • 3. Нидерланды

Свободная борьба (до 57 кг, мужчины):

  • 1. Рэй Хигути (Япония)
  • 2. Спенсер Ли (США)
  • 3. Аман Серават (Индия)
  • 3. Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан)

Свободная борьба (до 86 кг, мужчины):

  • 1. Магомед Рамазанов (Болгария)
  • 2. Гассан Езданичарати (Иран)
  • 3. Даурен Куруглиев (Греция)
  • 3. Аарон Брукс (США)

Свободная борьба (до 57 кг, женщины):

  • 1. Цугуми Сакураи (Япония)
  • 2. Анастасия Никита (Молдова)
  • 3. Гун Кесинь (Китай)
  • 3. Гелен Марулис (США)

Легкая атлетика (эстафета 4х100 м, женщины):

  • 1. США
  • 2. Великобритания
  • 3. Германия

Легкая атлетика (эстафета 4х100 м, мужчины):

  • 1. Канада
  • 2. ЮАР
  • 3. Великобритания

Легкая атлетика (400 м, женщины):

  • 1. Марилейди Паулино (Доминикана)
  • 2. Сальва Насер (Бахрейн)
  • 3. Наталья Качмарек (Польша)

Легкая атлетика (толкание ядра, женщины):

  • 1. Эмиси Огунлее (Германия)
  • 2. Мэддисон-Ли Веше (Новая Зеландия)
  • 3. Цзяюань Сун (Китай)

Легкая атлетика (тройной скачок, мужчины):

  • 1. Хордан Фортун (Испания)
  • 2. Педру Пишарду (Португалия)
  • 3. Энди Диас (Италия)

Легкая атлетика (семиборье, женщины):

  • 1. Нафиссату Тиам (Бельгия)
  • 2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания)
  • 3. Ноор Виттс (Бельгия)

Легкая атлетика (10000 м, женщины):

  • 1. Беатрис Чебет (Кения)
  • 2. Надя Баттоклетти (Италия)
  • 3. Сифан Хассан (Нидерланды)

Легкая атлетика (400 м с барьерами, мужчины):

  • 1. Рай Бенджамин (США)
  • 2. Карстен Вархольм (Норвегия)
  • 3. Алисон дос Сантос (Бразилия)

Хоккей на траве (женщины):

  • 1. Нидерланды
  • 2. Китай
  • 3. Аргентина

Брейкинг (женщины):

  • 1. AMI (Япония)
  • 2. NICKA (Литва)
  • 3. 671 (Китай)

Тхэквондо (до 67 кг, женщины):

  • 1. Вивиан Мартон (Венгрия)
  • 2. Александра Перишич (Сербия)
  • 3. Сара Хари (Бельгия)
  • 3. Кристина Тичаут (США)

Тхэквондо (до 80 кг, мужчины):

  • 1. Фирас Катусси (Тунис)
  • 2. Мехран Бархордари (Иран)
  • 3. Симоне Алессио (Италия)
  • 3. Эдди Хрник (Дания)

Пляжный волейбол (женщины):

  • 1. Бразилия
  • 2. Канада
  • 3. Швейцария

Бокс (до 71 кг, мужчины):

  • 1. Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)
  • 2. Марко Альварес (Мексика)
  • 3. Омари Джонс (США)
  • 3. Льюис Ричардсон (Великобритания)

Бокс (до 50 кг, женщины):

  • 1. Ю Ву (Китай)
  • 2. Бусе Чакироглу (Турция)
  • 3. Назим Кизайбай (Казахстан)
  • 3. Айра Вильегас (Филиппины)

Бокс (до 92 кг, мужчины):

  • 1. Лозизбек Мулложонов (Узбекистан)
  • 2. Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)
  • 3. Энмануэль Реес (Испания)
  • 3. Давлат Болтаев (Таджикистан)

Бокс (до 66 кг, женщины):

  • 1. Иман Хелиф (Алжир)
  • 2. Ян Лю (Китай)
  • 3. Янем Суваннапхенг (Таиланд)
  • 3. Чэнь Нинь Чинь (Китайский Тайбэй)

Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.

После четырнадцатого соревновательного дня Украина имеет одиннадцать наград на ОИ-2024: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 18-ю позицию в медальном зачете.

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