Олимпиада-2024: все медалисты за 9 августа

В четырнадцатый день соревнований было разыграно 35 комплектов наград.
В пятницу, 9 августа, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 в Париже. Было разыграно 35 комплектов наград.
В этот день Украина пополнила свою медальную одной наградой – Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали "серебро" в гребле на каноэ-двойке на 500 метров.
Кроме того, борчиха вольного стиля Ирина Коляденко пробилась в финал и гарантировала Украине еще одну награду.
Смотрите список медалистов четырнадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024.
Все медалисты четырнадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024 (9 августа)
Плавание (открытая вода, 10 км, мужчины):
- 1. Криштоф Рашовски (Венгрия)
- 2. Оливер Клемет (Германия)
- 3. Давид Бетлехэм (Венгрия)
Парусный спорт (кайт, мужчины):
- 1. Валентин Бонтус (Австрия)
- 2. Тони Водишек (Словения)
- 3. Максимилиан Мадер (Сингапур)
Скалолазание (сложность, мужчины):
- 1. Тоби Робертс (Великобритания)
- 2. Сорато Анраку (Япония)
- 3. Якоб Шуберт (Австрия)
Гребля на байдарках и каноэ (каноэ-двойки, 500 м, женщины):
- 1. Китай
- 2. Украина (Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок)
- 3. Канада
Гребля на байдарках и каноэ (байдарки-двойки, 500 м, женщины):
- 1. Новая Зеландия
- 2. Венгрия
- 3. Германия
Гребля на байдарках и каноэ (байдарки-двойки, 500 м, мужчины):
- 1. Германия
- 2. Венгрия
- 3. Австралия
Гребля на байдарках и каноэ (каноэ-одиночки, 1000 м, мужчины):
- 1. Мартин Фукса (Чехия)
- 2. Исакиаш Кейруш (Бразилия)
- 3. Сергей Тарновщи (Молдова)
Художественная гимнастика (личное многоборье):
- 1. Дарья Варфоломеев (Германия)
- 2. Боряна Калейн (Болгария)
- 3. София Раффаэли (Италия)
Настольный теннис (команды, мужчины):
- 1. Китай
- 2. Швеция
- 3. Франция
Прыжки в воду (трамплин 3 м, женщины):
- 1. Евень Чэнь (Китай)
- 2. Мэддисон Кини (Австралия)
- 3. Яни Чан (Китай)
Тяжелая атлетика (до 89 кг, мужчины):
- 1. Карлос Май Насар (Болгария)
- 2. Эйсон Лопес (Колумбия)
- 3. Антонио Пиццолато (Италия)
Тяжелая атлетика (до 71 кг, женщины):
- 1. Оливия Ривз (США)
- 2. Мари-Лейвис Санчес (Колумбия)
- 3. Анхи Дахомес (Эквадор)
Футбол (мужчины):
- 1. Испания
- 2. Франция
- 3. Марокко
Велоспорт (велотрек, спринт, мужчины):
- 1. Гарри Лаврейсен (Нидерланды)
- 2. Мэттью Ричардсон (Австралия)
- 3. Джек Карлин (Великобритания)
Велотрек (мэдисон, женщины):
- 1. Италия
- 2. Великобритания
- 3. Нидерланды
Свободная борьба (до 57 кг, мужчины):
- 1. Рэй Хигути (Япония)
- 2. Спенсер Ли (США)
- 3. Аман Серават (Индия)
- 3. Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан)
Свободная борьба (до 86 кг, мужчины):
- 1. Магомед Рамазанов (Болгария)
- 2. Гассан Езданичарати (Иран)
- 3. Даурен Куруглиев (Греция)
- 3. Аарон Брукс (США)
Свободная борьба (до 57 кг, женщины):
- 1. Цугуми Сакураи (Япония)
- 2. Анастасия Никита (Молдова)
- 3. Гун Кесинь (Китай)
- 3. Гелен Марулис (США)
Легкая атлетика (эстафета 4х100 м, женщины):
- 1. США
- 2. Великобритания
- 3. Германия
Легкая атлетика (эстафета 4х100 м, мужчины):
- 1. Канада
- 2. ЮАР
- 3. Великобритания
Легкая атлетика (400 м, женщины):
- 1. Марилейди Паулино (Доминикана)
- 2. Сальва Насер (Бахрейн)
- 3. Наталья Качмарек (Польша)
Легкая атлетика (толкание ядра, женщины):
- 1. Эмиси Огунлее (Германия)
- 2. Мэддисон-Ли Веше (Новая Зеландия)
- 3. Цзяюань Сун (Китай)
Легкая атлетика (тройной скачок, мужчины):
- 1. Хордан Фортун (Испания)
- 2. Педру Пишарду (Португалия)
- 3. Энди Диас (Италия)
Легкая атлетика (семиборье, женщины):
- 1. Нафиссату Тиам (Бельгия)
- 2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания)
- 3. Ноор Виттс (Бельгия)
Легкая атлетика (10000 м, женщины):
- 1. Беатрис Чебет (Кения)
- 2. Надя Баттоклетти (Италия)
- 3. Сифан Хассан (Нидерланды)
Легкая атлетика (400 м с барьерами, мужчины):
- 1. Рай Бенджамин (США)
- 2. Карстен Вархольм (Норвегия)
- 3. Алисон дос Сантос (Бразилия)
Хоккей на траве (женщины):
- 1. Нидерланды
- 2. Китай
- 3. Аргентина
Брейкинг (женщины):
- 1. AMI (Япония)
- 2. NICKA (Литва)
- 3. 671 (Китай)
Тхэквондо (до 67 кг, женщины):
- 1. Вивиан Мартон (Венгрия)
- 2. Александра Перишич (Сербия)
- 3. Сара Хари (Бельгия)
- 3. Кристина Тичаут (США)
Тхэквондо (до 80 кг, мужчины):
- 1. Фирас Катусси (Тунис)
- 2. Мехран Бархордари (Иран)
- 3. Симоне Алессио (Италия)
- 3. Эдди Хрник (Дания)
Пляжный волейбол (женщины):
- 1. Бразилия
- 2. Канада
- 3. Швейцария
Бокс (до 71 кг, мужчины):
- 1. Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)
- 2. Марко Альварес (Мексика)
- 3. Омари Джонс (США)
- 3. Льюис Ричардсон (Великобритания)
Бокс (до 50 кг, женщины):
- 1. Ю Ву (Китай)
- 2. Бусе Чакироглу (Турция)
- 3. Назим Кизайбай (Казахстан)
- 3. Айра Вильегас (Филиппины)
Бокс (до 92 кг, мужчины):
- 1. Лозизбек Мулложонов (Узбекистан)
- 2. Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)
- 3. Энмануэль Реес (Испания)
- 3. Давлат Болтаев (Таджикистан)
Бокс (до 66 кг, женщины):
- 1. Иман Хелиф (Алжир)
- 2. Ян Лю (Китай)
- 3. Янем Суваннапхенг (Таиланд)
- 3. Чэнь Нинь Чинь (Китайский Тайбэй)
Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.
Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.
После четырнадцатого соревновательного дня Украина имеет одиннадцать наград на ОИ-2024: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 18-ю позицию в медальном зачете.
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