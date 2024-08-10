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Олімпіада-2024: усі медалісти за 9 серпня

Олімпіада-2024: усі медалісти за 9 серпня

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок на п'єдесталі Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

У чотирнадцятий день змагань було розіграно 35 комплектів нагород.

У п'ятницю, 9 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 35 комплектів нагород.

Цього дня Україна поповнила свою медальну однією нагородою – Людмила Лузан та Анастасія Рибачок завоювали "срібло" у веслуванні на каное-двійці на 500 метрів.

Крім того, борчиня вільного стилю Ірина Коляденко пробилася до фіналу та гарантувала Україні ще одну нагороду.

Дивіться список усіх медалістів чотирнадцятого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти чотирнадцятого змагального дня Олімпіади-2024 (9 серпня)

Плавання (відкрита вода, 10 км, чоловіки):

  • 1. Кріштоф Рашовськи (Угорщина)
  • 2. Олівер Клемет (Німеччина)
  • 3. Давид Бетлехем (Угорщина)

Вітрильний спорт (кайт, чоловіки):

  • 1. Валентин Бонтус (Австрія)
  • 2. Тоні Водішек (Словенія)
  • 3. Максиміліан Мадер (Сингапур)

Скелелазіння (складність, чоловіки):

  • 1. Тобі Робертс (Велика Британія)
  • 2. Сорато Анраку (Японія)
  • 3. Якоб Шуберт (Австрія)

Веслування на байдарках і каное (каное-двійки, 500 м, жінки):

  • 1. Китай
  • 2. Україна (Людмила Лузан та Анастасія Рибачок)
  • 3. Канада

Веслування на байдарках і каное (байдарки-двійки, 500 м, жінки):

  • 1. Нова Зеландія
  • 2. Угорщина
  • 3. Німеччина

Веслування на байдарках і каное (байдарки-двійки, 500 м, чоловіки):

  • 1. Німеччина
  • 2. Угорщина
  • 3. Австралія

Веслування на байдарках і каное (каное-одиночки, 1000 м, чоловіки):

  • 1. Мартін Фукса (Чехія)
  • 2. Ісакіаш Кейруш (Бразилія)
  • 3. Сергей Тарновщі (Молдова)

Художня гімнастика (особисте багатоборство):

  • 1. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина)
  • 2. Боряна Калейн (Болгарія)
  • 3. Софія Раффаелі (Італія)

Настільний теніс (команди, чоловіки):

  • 1. Китай
  • 2. Швеція
  • 3. Франція

Стрибки у воду (трамплін 3 м, жінки):

  • 1. Ївень Чень (Китай)
  • 2. Меддісон Кіні (Австралія)
  • 3. Яні Чан (Китай)

Важка атлетика (до 89 кг, чоловіки):

  • 1. Карлос Май Насар (Болгарія)
  • 2. Єйсон Лопес (Колумбія)
  • 3. Антоніо Піццолато (Італія)

Важка атлетика (до 71 кг, жінки):

  • 1. Олівія Рівз (США)
  • 2. Марі-Лейвіс Санчес (Колумбія)
  • 3. Анхі Дахомес (Еквадор)

Футбол (чоловіки):

  • 1. Іспанія
  • 2. Франція
  • 3. Марокко

Велоспорт (велотрек, спринт, чоловіки):

  • 1. Гаррі Лаврейсен (Нідерланди)
  • 2. Меттью Річардсон (Австралія)
  • 3. Джек Карлін (Велика Британія)

Велотрек (медісон, жінки):

  • 1. Італія
  • 2. Велика Британія
  • 3. Нідерланди

Вільна боротьба (до 57 кг, чоловіки):

  • 1. Рей Хігуті (Японія)
  • 2. Спенсер Лі (США)
  • 3. Аман Серават (Індія)
  • 3. Гуломжон Абдуллаєв (Узбекистан)

Вільна боротьба (до 86 кг, чоловіки):

  • 1. Магомед Рамазанов (Болгарія)
  • 2. Гассан Язданічараті (Іран)
  • 3. Даурен Куруглієв (Греція)
  • 3. Аарон Брукс (США)

Вільна боротьба (до 57 кг, жінки):

  • 1. Цугумі Сакураї (Японія)
  • 2. Анастасія Нікіта (Молдова)
  • 3. Гун Кесінь (Китай)
  • 3. Гелен Маруліс (США)

Легка атлетика (естафета 4х100 м, жінки):

  • 1. США
  • 2. Велика Британія
  • 3. Німеччина

Легка атлетика (естафета 4х100 м, чоловіки):

  • 1. Канада 
  • 2. ПАР
  • 3. Велика Британія

Легка атлетика (400 м, жінки):

  • 1. Марілейді Пауліно (Домінікана)
  • 2. Сальва Насер (Бахрейн)
  • 3. Наталія Качмарек (Польща)

Легка атлетика (штовхання ядра, жінки):

  • 1. Ємісі Огунлеє (Німеччина)
  • 2. Меддісон-Лі Веше (Нова Зеландія)
  • 3. Цзяюань Сун (Китай)

Легка атлетика (потрійний стрибок, чоловіки):

  • 1. Хордан Фортун (Іспанія)
  • 2. Педру Пішарду (Португалія)
  • 3. Енді Діас (Італія)

Легка атлетика (семиборство, жінки):

  • 1. Нафіссату Тіам (Бельгія)
  • 2. Катаріна Джонсон-Томпсон (Велика Британія)
  • 3. Ноор Відтс (Бельгія)

Легка атлетика (10000 м, жінки):

  • 1. Беатріс Чебет (Кенія)
  • 2. Надя Баттоклетті (Італія)
  • 3. Сіфан Хассан (Нідерланди)

Легка атлетика (400 м з бар'єрами, чоловіки):

  • 1. Рай Бенджамін (США)
  • 2. Карстен Вархольм (Норвегія)
  • 3. Алісон дос Сантос (Бразилія)

Хокей на траві (жінки):

  • 1. Нідерланди
  • 2. Китай
  • 3. Аргентина

Брейкінг (жінки):

  • 1. AMI (Японія)
  • 2. NICKA (Литва)
  • 3. 671 (Китай)

Тхеквондо (до 67 кг, жінки):

  • 1. Вівіан Мартон (Угорщина)
  • 2. Александра Перішич (Сербія)
  • 3. Сара Харі (Бельгія)
  • 3. Крістіна Тічаут (США)

Тхеквондо (до 80 кг, чоловіки):

  • 1. Фірас Катуссі (Туніс)
  • 2. Мехран Бархордарі (Іран)
  • 3. Сімоне Алессіо (Італія)
  • 3. Еді Хрнік (Данія)

Пляжний волейбол (жінки):

  • 1. Бразилія
  • 2. Канада
  • 3. Швейцарія

Бокс (до 71 кг, чоловіки):

  • 1. Асадхуджа Муйдинхуджаєв (Узбекистан)
  • 2. Марко Альварес (Мексика)
  • 3. Омарі Джонс (США)
  • 3. Льюїс Річардсон (Велика Британія)

Бокс (до 50 кг, жінки):

  • 1. Ю Ву (Китай)
  • 2. Бусе Чакироглу (Туреччина)
  • 3. Назім Кизайбай (Казахстан)
  • 3. Айра Вільєгас (Філіппіни)

Бокс (до 92 кг, чоловіки):

  • 1. Лозізбек Мулложонов (Узбекистан)
  • 2. Лорен Альфонсо Домінгес (Азербайджан)
  • 3. Енмануель Реєс (Іспанія)
  • 3. Давлат Болтаєв (Таджикистан)

Бокс (до 66 кг, жінки):

  • 1. Іман Хеліф (Алжир)
  • 2. Ян Лю (Китай)
  • 3. Янем Суваннапхенг (Тайланд)
  • 3. Чень Нінь Чінь (Китайський Тайбей)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Після чотирнадцятого змагального дня Україна має одинадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, чотири срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

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