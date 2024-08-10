Олімпіада-2024: усі медалісти за 9 серпня

У чотирнадцятий день змагань було розіграно 35 комплектів нагород.
У п'ятницю, 9 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 35 комплектів нагород.
Цього дня Україна поповнила свою медальну однією нагородою – Людмила Лузан та Анастасія Рибачок завоювали "срібло" у веслуванні на каное-двійці на 500 метрів.
Крім того, борчиня вільного стилю Ірина Коляденко пробилася до фіналу та гарантувала Україні ще одну нагороду.
Дивіться список усіх медалістів чотирнадцятого змагального дня Олімпіади-2024.
Усі медалісти чотирнадцятого змагального дня Олімпіади-2024 (9 серпня)
Плавання (відкрита вода, 10 км, чоловіки):
- 1. Кріштоф Рашовськи (Угорщина)
- 2. Олівер Клемет (Німеччина)
- 3. Давид Бетлехем (Угорщина)
Вітрильний спорт (кайт, чоловіки):
- 1. Валентин Бонтус (Австрія)
- 2. Тоні Водішек (Словенія)
- 3. Максиміліан Мадер (Сингапур)
Скелелазіння (складність, чоловіки):
- 1. Тобі Робертс (Велика Британія)
- 2. Сорато Анраку (Японія)
- 3. Якоб Шуберт (Австрія)
Веслування на байдарках і каное (каное-двійки, 500 м, жінки):
- 1. Китай
- 2. Україна (Людмила Лузан та Анастасія Рибачок)
- 3. Канада
Веслування на байдарках і каное (байдарки-двійки, 500 м, жінки):
- 1. Нова Зеландія
- 2. Угорщина
- 3. Німеччина
Веслування на байдарках і каное (байдарки-двійки, 500 м, чоловіки):
- 1. Німеччина
- 2. Угорщина
- 3. Австралія
Веслування на байдарках і каное (каное-одиночки, 1000 м, чоловіки):
- 1. Мартін Фукса (Чехія)
- 2. Ісакіаш Кейруш (Бразилія)
- 3. Сергей Тарновщі (Молдова)
Художня гімнастика (особисте багатоборство):
- 1. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина)
- 2. Боряна Калейн (Болгарія)
- 3. Софія Раффаелі (Італія)
Настільний теніс (команди, чоловіки):
- 1. Китай
- 2. Швеція
- 3. Франція
Стрибки у воду (трамплін 3 м, жінки):
- 1. Ївень Чень (Китай)
- 2. Меддісон Кіні (Австралія)
- 3. Яні Чан (Китай)
Важка атлетика (до 89 кг, чоловіки):
- 1. Карлос Май Насар (Болгарія)
- 2. Єйсон Лопес (Колумбія)
- 3. Антоніо Піццолато (Італія)
Важка атлетика (до 71 кг, жінки):
- 1. Олівія Рівз (США)
- 2. Марі-Лейвіс Санчес (Колумбія)
- 3. Анхі Дахомес (Еквадор)
Футбол (чоловіки):
- 1. Іспанія
- 2. Франція
- 3. Марокко
Велоспорт (велотрек, спринт, чоловіки):
- 1. Гаррі Лаврейсен (Нідерланди)
- 2. Меттью Річардсон (Австралія)
- 3. Джек Карлін (Велика Британія)
Велотрек (медісон, жінки):
- 1. Італія
- 2. Велика Британія
- 3. Нідерланди
Вільна боротьба (до 57 кг, чоловіки):
- 1. Рей Хігуті (Японія)
- 2. Спенсер Лі (США)
- 3. Аман Серават (Індія)
- 3. Гуломжон Абдуллаєв (Узбекистан)
Вільна боротьба (до 86 кг, чоловіки):
- 1. Магомед Рамазанов (Болгарія)
- 2. Гассан Язданічараті (Іран)
- 3. Даурен Куруглієв (Греція)
- 3. Аарон Брукс (США)
Вільна боротьба (до 57 кг, жінки):
- 1. Цугумі Сакураї (Японія)
- 2. Анастасія Нікіта (Молдова)
- 3. Гун Кесінь (Китай)
- 3. Гелен Маруліс (США)
Легка атлетика (естафета 4х100 м, жінки):
- 1. США
- 2. Велика Британія
- 3. Німеччина
Легка атлетика (естафета 4х100 м, чоловіки):
- 1. Канада
- 2. ПАР
- 3. Велика Британія
Легка атлетика (400 м, жінки):
- 1. Марілейді Пауліно (Домінікана)
- 2. Сальва Насер (Бахрейн)
- 3. Наталія Качмарек (Польща)
Легка атлетика (штовхання ядра, жінки):
- 1. Ємісі Огунлеє (Німеччина)
- 2. Меддісон-Лі Веше (Нова Зеландія)
- 3. Цзяюань Сун (Китай)
Легка атлетика (потрійний стрибок, чоловіки):
- 1. Хордан Фортун (Іспанія)
- 2. Педру Пішарду (Португалія)
- 3. Енді Діас (Італія)
Легка атлетика (семиборство, жінки):
- 1. Нафіссату Тіам (Бельгія)
- 2. Катаріна Джонсон-Томпсон (Велика Британія)
- 3. Ноор Відтс (Бельгія)
Легка атлетика (10000 м, жінки):
- 1. Беатріс Чебет (Кенія)
- 2. Надя Баттоклетті (Італія)
- 3. Сіфан Хассан (Нідерланди)
Легка атлетика (400 м з бар'єрами, чоловіки):
- 1. Рай Бенджамін (США)
- 2. Карстен Вархольм (Норвегія)
- 3. Алісон дос Сантос (Бразилія)
Хокей на траві (жінки):
- 1. Нідерланди
- 2. Китай
- 3. Аргентина
Брейкінг (жінки):
- 1. AMI (Японія)
- 2. NICKA (Литва)
- 3. 671 (Китай)
Тхеквондо (до 67 кг, жінки):
- 1. Вівіан Мартон (Угорщина)
- 2. Александра Перішич (Сербія)
- 3. Сара Харі (Бельгія)
- 3. Крістіна Тічаут (США)
Тхеквондо (до 80 кг, чоловіки):
- 1. Фірас Катуссі (Туніс)
- 2. Мехран Бархордарі (Іран)
- 3. Сімоне Алессіо (Італія)
- 3. Еді Хрнік (Данія)
Пляжний волейбол (жінки):
- 1. Бразилія
- 2. Канада
- 3. Швейцарія
Бокс (до 71 кг, чоловіки):
- 1. Асадхуджа Муйдинхуджаєв (Узбекистан)
- 2. Марко Альварес (Мексика)
- 3. Омарі Джонс (США)
- 3. Льюїс Річардсон (Велика Британія)
Бокс (до 50 кг, жінки):
- 1. Ю Ву (Китай)
- 2. Бусе Чакироглу (Туреччина)
- 3. Назім Кизайбай (Казахстан)
- 3. Айра Вільєгас (Філіппіни)
Бокс (до 92 кг, чоловіки):
- 1. Лозізбек Мулложонов (Узбекистан)
- 2. Лорен Альфонсо Домінгес (Азербайджан)
- 3. Енмануель Реєс (Іспанія)
- 3. Давлат Болтаєв (Таджикистан)
Бокс (до 66 кг, жінки):
- 1. Іман Хеліф (Алжир)
- 2. Ян Лю (Китай)
- 3. Янем Суваннапхенг (Тайланд)
- 3. Чень Нінь Чінь (Китайський Тайбей)
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
Після чотирнадцятого змагального дня Україна має одинадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, чотири срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.
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