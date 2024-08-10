Олімпіада-2024: усі медалісти за 9 серпня

У чотирнадцятий день змагань було розіграно 35 комплектів нагород.

У п'ятницю, 9 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 35 комплектів нагород.

Цього дня Україна поповнила свою медальну однією нагородою – Людмила Лузан та Анастасія Рибачок завоювали "срібло" у веслуванні на каное-двійці на 500 метрів.

Крім того, борчиня вільного стилю Ірина Коляденко пробилася до фіналу та гарантувала Україні ще одну нагороду.

Дивіться список усіх медалістів чотирнадцятого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти чотирнадцятого змагального дня Олімпіади-2024 (9 серпня)

Плавання (відкрита вода, 10 км, чоловіки):

1. Кріштоф Рашовськи (Угорщина)

2. Олівер Клемет (Німеччина)

3. Давид Бетлехем (Угорщина)

Вітрильний спорт (кайт, чоловіки):

1. Валентин Бонтус (Австрія)

2. Тоні Водішек (Словенія)

3. Максиміліан Мадер (Сингапур)

Скелелазіння (складність, чоловіки):

1. Тобі Робертс (Велика Британія)

2. Сорато Анраку (Японія)

3. Якоб Шуберт (Австрія)

Веслування на байдарках і каное (каное-двійки, 500 м, жінки):

1. Китай

2. Україна (Людмила Лузан та Анастасія Рибачок)

3. Канада

Веслування на байдарках і каное (байдарки-двійки, 500 м, жінки):

1. Нова Зеландія

2. Угорщина

3. Німеччина

Веслування на байдарках і каное (байдарки-двійки, 500 м, чоловіки):

1. Німеччина

2. Угорщина

3. Австралія

Веслування на байдарках і каное (каное-одиночки, 1000 м, чоловіки):

1. Мартін Фукса (Чехія)

2. Ісакіаш Кейруш (Бразилія)

3. Сергей Тарновщі (Молдова)

Художня гімнастика (особисте багатоборство):

1. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина)

2. Боряна Калейн (Болгарія)

3. Софія Раффаелі (Італія)

Настільний теніс (команди, чоловіки):

1. Китай

2. Швеція

3. Франція

Стрибки у воду (трамплін 3 м, жінки):

1. Ївень Чень (Китай)

2. Меддісон Кіні (Австралія)

3. Яні Чан (Китай)

Важка атлетика (до 89 кг, чоловіки):

1. Карлос Май Насар (Болгарія)

2. Єйсон Лопес (Колумбія)

3. Антоніо Піццолато (Італія)

Важка атлетика (до 71 кг, жінки):

1. Олівія Рівз (США)

2. Марі-Лейвіс Санчес (Колумбія)

3. Анхі Дахомес (Еквадор)

Футбол (чоловіки):

1. Іспанія

2. Франція

3. Марокко

Велоспорт (велотрек, спринт, чоловіки):

1. Гаррі Лаврейсен (Нідерланди)

2. Меттью Річардсон (Австралія)

3. Джек Карлін (Велика Британія)

Велотрек (медісон, жінки):

1. Італія

2. Велика Британія

3. Нідерланди

Вільна боротьба (до 57 кг, чоловіки):

1. Рей Хігуті (Японія)

2. Спенсер Лі (США)

3. Аман Серават (Індія)

3. Гуломжон Абдуллаєв (Узбекистан)

Вільна боротьба (до 86 кг, чоловіки):

1. Магомед Рамазанов (Болгарія)

2. Гассан Язданічараті (Іран)

3. Даурен Куруглієв (Греція)

3. Аарон Брукс (США)

Вільна боротьба (до 57 кг, жінки):

1. Цугумі Сакураї (Японія)

2. Анастасія Нікіта (Молдова)

3. Гун Кесінь (Китай)

3. Гелен Маруліс (США)

Легка атлетика (естафета 4х100 м, жінки):

1. США

2. Велика Британія

3. Німеччина

Легка атлетика (естафета 4х100 м, чоловіки):

1. Канада

2. ПАР

3. Велика Британія

Легка атлетика (400 м, жінки):

1. Марілейді Пауліно (Домінікана)

2. Сальва Насер (Бахрейн)

3. Наталія Качмарек (Польща)

Легка атлетика (штовхання ядра, жінки):

1. Ємісі Огунлеє (Німеччина)

2. Меддісон-Лі Веше (Нова Зеландія)

3. Цзяюань Сун (Китай)

Легка атлетика (потрійний стрибок, чоловіки):

1. Хордан Фортун (Іспанія)

2. Педру Пішарду (Португалія)

3. Енді Діас (Італія)

Легка атлетика (семиборство, жінки):

1. Нафіссату Тіам (Бельгія)

2. Катаріна Джонсон-Томпсон (Велика Британія)

3. Ноор Відтс (Бельгія)

Легка атлетика (10000 м, жінки):

1. Беатріс Чебет (Кенія)

2. Надя Баттоклетті (Італія)

3. Сіфан Хассан (Нідерланди)

Легка атлетика (400 м з бар'єрами, чоловіки):

1. Рай Бенджамін (США)

2. Карстен Вархольм (Норвегія)

3. Алісон дос Сантос (Бразилія)

Хокей на траві (жінки):

1. Нідерланди

2. Китай

3. Аргентина

Брейкінг (жінки):

1. AMI (Японія)

2. NICKA (Литва)

3. 671 (Китай)

Тхеквондо (до 67 кг, жінки):

1. Вівіан Мартон (Угорщина)

2. Александра Перішич (Сербія)

3. Сара Харі (Бельгія)

3. Крістіна Тічаут (США)

Тхеквондо (до 80 кг, чоловіки):

1. Фірас Катуссі (Туніс)

2. Мехран Бархордарі (Іран)

3. Сімоне Алессіо (Італія)

3. Еді Хрнік (Данія)

Пляжний волейбол (жінки):

1. Бразилія

2. Канада

3. Швейцарія

Бокс (до 71 кг, чоловіки):

1. Асадхуджа Муйдинхуджаєв (Узбекистан)

2. Марко Альварес (Мексика)

3. Омарі Джонс (США)

3. Льюїс Річардсон (Велика Британія)

Бокс (до 50 кг, жінки):

1. Ю Ву (Китай)

2. Бусе Чакироглу (Туреччина)

3. Назім Кизайбай (Казахстан)

3. Айра Вільєгас (Філіппіни)

Бокс (до 92 кг, чоловіки):

1. Лозізбек Мулложонов (Узбекистан)

2. Лорен Альфонсо Домінгес (Азербайджан)

3. Енмануель Реєс (Іспанія)

3. Давлат Болтаєв (Таджикистан)

Бокс (до 66 кг, жінки):

1. Іман Хеліф (Алжир)

2. Ян Лю (Китай)

3. Янем Суваннапхенг (Тайланд)

3. Чень Нінь Чінь (Китайський Тайбей)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Після чотирнадцятого змагального дня Україна має одинадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, чотири срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

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