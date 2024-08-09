Медаль у кишені: українська борчиня яскраво пробилася до фіналу Олімпіади-2024

Ірина Коляденко гарантувала Україні вже 12-ту нагороду на Олімпійських іграх у столиці Франції.

Українська борчиня вільного стилю Ірина Коляденко вийшла до фіналу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

25-річна українка у півфіналі змагань у ваговій категорії до 62 кг здолала представницю Киргизстану Айсулу Тининбекову, яка є срібною призеркою Олімпіади-2020 у Токіо. Сутичка завершилася з рахунком 9:2 на користь нашої борчині.

Таким чином, Коляденко взяла реванш у Тининбекової за поразку в півфіналі Олімпіади-2020. У суботу, 10 серпня, Ірина боротиметься за "золото". Суперниця українки визначиться пізніше.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Коляденко здобула перемогу над Орхон Пуревдорж з Монголії (8:7), а потім у чвертьфіналі здолала представницю Болгарії Біляну Дудову (7:3).

Коляденко – бронзова призерка Олімпіади-2020. Вона є триразовою чемпіонкою Європи (2021, 2023, 2024), здобувала "бронзу" на ЧЄ-2020, а також "срібло" (2019) та "бронзу" (2023) на чемпіонатах світу.

Зазначимо, що у п'ятницю, 9 серпня, Україна вже встигла виграти одну медаль на ОІ-2024. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок завоювали "срібло" у веслуванні на каное-двійці на 500 метрів

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Станом на зараз Україна має вже одинадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, чотири срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 15-ту позицію в медальному заліку. Медаль Коляденко стане 12-ю для українців на Іграх у столиці Франції.

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