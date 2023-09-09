Определились финалисты US Open-2023: кто разыграет трофей (видео)

Стали известны финалисты последнего в сезоне турнира Большого шлема – US Open-2023.

В главный матч мужского одиночного турнира пробились серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев, который из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает в нейтральном статусе.

В полуфинале Джокович обыграл американца Бена Шелтона – 6:3, 6:2, 7:6.

Обзор матча

В другом поединке 1/2 финала спортсмен из страны-террориста одолел первую ракетку мира – испанца Карлоса Алькараса (7:6, 6:1, 3:6, 6:3).

Обзор матча

Финальный матч между Джоковичем и Медведевым состоится в воскресенье, 10 сентября. Независимо от его результата, Новак вернется на вершину рейтинга ATP после завершения US Open.

Ранее сообщалось, что определились финалистки US Open-2023.

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