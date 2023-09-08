Определились финалистки US Open-2023: кто поборется за трофей (видео)

Стало известно, кто сыграет в финале последнего в сезоне турнира Большого шлема – US Open-2023.

За победу сразятся американка Кори Гауфф и та белоруска Арина Соболенко, которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает в нейтральном статусе.

В 1/2 финала 19-летняя Коко обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 6:4, 7:5.

Обзор матча

В другом полуфинале 25-летняя Соболенко победила еще одну американку Мэддисон Киз. Белоруска "всухую" проиграла первый сет – 0:6, но выиграла две следующие партии на тай-брейке – 7:6, 7:6.

Обзор матча

Финальный поединок между Гауфф и Соболенко состоится в субботу, 9 сентября.

Независимо от его результата по окончании US Open теннисистка из страны-агрессора возглавит мировой рейтинг, потеснив с первой строчки польку Игу Швентек.

Напомним, лучший результат среди украинских теннисистов на US Open-2023 показала Элина Свитолина, которая дошла до 1/16 финала, где проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегули (США).

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