Визначилися фіналістки US Open-2023: хто позмагається за трофей (відео)

Стало відомо, хто зіграє у фіналі останнього в сезоні турніру Великого шолома – US Open-2023.

За перемогу поборються американка Корі Гауфф та та білоруска Аріна Соболенко, яка через повномасштабне вторгнення РФ до України виступає в нейтральному статусі.

В 1/2 фіналу 19-річна Коко обіграла чешку Кароліну Мухову з рахунком 6:4, 7:5.

Огляд матчу

В іншому півфіналі 25-річна Соболенко перемогла ще одну американку Меддісон Кіз. Білоруска "всуху" програла перший сет – 0:6, але виграла дві наступні партії на тайбрейку – 7:6, 7:6.

Огляд матчу

Фінальний поєдинок між Гауфф і Соболенко відбудеться у суботу, 9 вересня.

Незалежно від його результату після закінчення US Open тенісистка з країни-агресорки очолить світовий рейтинг, потіснивши з першої сходинки польку Ігу Швьонтек.

Нагадаємо, найкращий результат серед українських тенісистів на US Open-2023 показала Еліна Світоліна, яка дійшла до 1/16 фіналу, де програла третій ракетці світу Джессіці Пегулі (США).

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