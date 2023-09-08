Автопарк на мільйони доларів: які машини придбали депутати під час повномасштабного вторгнення

Депутати продовжують розкішне життя під час війни.

Навіть попри повномасштабне вторгнення РФ нардепи в Україні не припинили купувати розкішні автомобілі преміум класу вартістю у сотні тисяч доларів. Більшість з них намагалися приховати дорогі покупки записавши їх на родичів.

Про це йдеться у розслідуванні "Bihus.Info".

"За майбутнє"

Зазначається, нардеп групи "Партія "За майбутнє" Ігор Молоток приїхав до Верховної Ради на Toyota Land Cruiser 300 2022-го р.в. Приблизна ціна таких позашляховиків – від $96 тис.

Нардеп групи "Партія "За майбутнє" Ігор Молоток

Придбане наприкінці 2022 року авто записане на самого нардепа та його експомічника у парламенті. Сам ж депутат на запитання журналістів відповів, що орендує автівку у фірми, де є співзасновником.

Водночас його колега, який є співзасновником ТОВ "Епіцентр К", Олександр Герера від літа 2022-го року по квітень 2023-го оформив такі автомобілі:

Mercedes-Benz G63 AMG 2022 р.в. (від $220 тис.)

люксовий кросовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 р.в. (від $187 тис.)

преміальний седан Mercedes-Maybach S 680 2022 р.в. (від $260 тис.)

мікроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 р.в. (від $120 тис.)

електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 2023 р.в. (від $128 тис.).

ТОВ "Епіцентр К"

Компанія також придбала чимало не авто не преміум класу, які більше схожі саме на корпоративні.

"Довіра"

А от народний депутат групи "Довіра" Геннадій Вацак, який є засновником кондитерського дому "Вацак", "засвітився" з Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го р.в. Вартість британських кросоверів від $700 тис.

Андрій Кіт від "Довіри" приїхав під Верховну Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022-го р.в (від $84 тис.), який оформлено на фірму батька нардепа ПП "Агрофірма "Лугове". Компанія також придбала нову Toyota Corolla (від $20 тис.).

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До цієї групи входить також нардепка Лариса Білозір. На відміну від своїх колег, вона приїхала на засідання Верховної Ради на електрокросовері Tesla Model Y у версії Long Range Dual Motor 2022-го р.в (орієнтовно $63 тис.).

Нардепка групи "Довіра" Лариса Білозір

"У вересні 2022-го автівку оформили на брата нардепки. За словами Лариси Білозір, вона лише користується Теслою, але внесе відповідні дані до декларації, коли їх подання відновлять", - йдеться у розслідуванні.

"Слуга народу"

Один із "Слуг" Руслан Горбенко, їздить на кросовері Mercedes-Benz GLS 400d 2020 р.в, ціни на який стартують від $90 тис. Прикметно, що авто оформлено на мати Горбенка у травні 2022-го. Ба більше, на неї також у квітні 2023 оформили новий Range Rover Sport, який з салону коштує від $118 тис. дол. Сам ж депутат користування автівкою заперечив.

Кросовер Mercedes-Benz GLS 400d

Ще одного депутата від "Слуги народу" Ореста Саламаху помітили за кермом автомобіля Mercedes-Benz EQS 450+. За даними журналістів, цей електромобіль придбали 2021 року у США на аукціоні. Вже наступного року його вивезли до Україну за $55 тис. дол. Як не дивно, оформили його теж на мати нардепа.

"У коментарі журналістам Орест Саламаха заявив, що автомобіль, за кермом якого його зафіксували, купувався і відновлювався його братом. За словами нардепа, він брав її у тимчасове користування через недоступність особистого автомобіля. У липні 2023-го цей автомобіль переоформили з матері Ореста Саламахи на іншого власника. За словами політика, автомобіль його родині більше не належить", - вказано у повідомленні.

"Платформа за життя та мир"

Депутат "Платформи за життя та мир", обраний до Верховної Ради за списками нині забороненої партії "ОП – ЗЖ" Суто Мамоян їздить на Mercedes-Benz S500, який оформлений на кузена депутата. На нього також оформили новий преміальний електромобіль BMW i7 у версії xDrive60, ціни на які стартують від $129 тис.

Нагадаємо, ексдепутат Верховної Ради Ігор Мосійчук опублікував у своєму Telegram-каналі інформацію, що родина Євгена Борисова володіє в Європі розкішною нерухомістю та елітніми автомобілями.

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