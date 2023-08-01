Є тільки один спосіб: як позбутися кульбаб

Кульбаби — тип бур'янів, який належить до широколистих багаторічників, і вони відомі тим, що їх важко позбутися, якщо не вжити заходів швидко.

Навчитися ефективно позбавлятися кульбаб — чудова навичка, яку повинен мати кожен садівник. Кульбаби — багаторічні бур'яни з товстим стрижневим коренем, що вертикально піднімається. Рішення для повного викорінення цієї набридливої рослини лежить у цьому довгому корені. Після того, як кульбаба успішно вкоренить свій корінь довжиною близько 25 см, бур'ян повертатиметься рік за роком і нескінченно поширюватиме свої спории по газону. Садівники, які хочуть назавжди позбутися кульбаб, повинні знищити або видалити весь основний корінь, інакше небажаний паросток повернеться і стане ще більшою проблемою, з якою доведеться мати справу.

Як назавжди позбутися кульбаб на вашому газоні, експерти розповіли Еxpress.co.uk.

Як найкраще видаляти кульбаби

Експерт рекомендує висмикувати кульбаби вручну після їх викопування і вважає цей метод найефективнішим способом їх позбутися. Довге стрижневе коріння кульбаб важливо видалити повністю, щоб рослина не виросла знову. Простіше кажучи, ви повинні обкопати крону рослини, а потім витягнути її, намагаючись отримати якнайбільше кореня.

Коли найкраще видаляти кульбаби

Найкращий час для видалення кульбаб — це коли вологий ґрунт, наприклад, після дощу або його поливання. Це робить його м'яким, і коріння легше висмикується.

Садівники повинні використовувати лійку, щоб зволожити ґрунт навколо кульбаби, потім почекати кілька хвилин, поки волога вбереться, перш ніж викопувати бур'ян.

Хоча видалення кульбаб вручну може вимагати деяких зусиль і наполегливості, особливо якщо газон сильно заражений, цей метод гарантує, що вам не доведеться використовувати шкідливі хімічні речовини, зберігаючи його безпечним для дітей, домашніх тварин та корисних комах.

Під час порятунку від кульбаб експерт закликав садівників переконатися, що вони видаляють бур'яни до того, як ті дадуть насіння.

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