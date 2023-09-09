Визначилися фіналісти US Open-2023: хто розіграє трофей (відео)

Стали відомі фіналісти останнього в сезоні турніру Великого шолома – US Open-2023.

До головного матчу чоловічого одиночного турніру пробилися серб Новак Джокович та росіянин Данило Медведєв, який через повномасштабне вторгнення РФ до України виступає в нейтральному статусі.

У півфіналі Джокович обіграв американця Бена Шелтона – 6:3, 6:2, 7:6.

Огляд матчу

В іншому поєдинку 1/2 фіналу спортсмен із країни-терористки здолав першу ракетку світу – іспанця Карлоса Алькараса (7:6, 6:1, 3:6, 6:3).

Огляд матчу

Фінальний матч між Джоковичем і Медведєвим відбудеться в неділю, 10 вересня. Незалежно від його результату Новак повернеться на вершину рейтингу ATP після завершення US Open.

Раніше повідомлялося, що визначилися фіналістки US Open-2023.

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