Умер чемпион Англии в составе "Бернли" Джимми Робсон

Мужчине было 82 года.
Умер бывший игрок "Бернли" Джимми Робсон в возрасте 82 лет.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Робсон выиграл чемпионат Англии в составе "Бернли" в сезоне-1959/60. Титул команде принесла победа над "Манчестер Сити" в заключительной игре сезона.
Как игрок "Бернли" Робсон также участвовал в финале Кубка Англии в 1962 году, но команда проиграла "Тоттенхэму" со счетом 1:3.
Всего Робсон провел за "Бернли" 202 матча и забил 79 голов. Также выступал за "Блэкпул", "Барнсли" и "Бери".
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