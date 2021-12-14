Помер чемпіон Англії у складі "Бернлі" Джиммі Робсон

Чоловіку було 82 роки.

Помер колишній гравець "Бернлі" Джиммі Робсон у віці 82 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Робсон виграв чемпіонат Англії у складі "Бернлі" в сезоні-1959/60. Титул команді принесла перемога над "Манчестер Сіті" у заключній грі сезону.

Як гравець "Бернлі" Робсон також брав участь у фіналі Кубка Англії в 1962 році, але команда програла "Тоттенхему" з рахунком 1:3.

Загалом Робсон провів за "Бернлі" 202 матчі та забив 79 голів. Також виступав за "Блекпул", "Барнслі" та "Бері".

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