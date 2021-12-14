Оле Цыбульской – 36: как изменилась певица

Артистка отмечает день рождения 14 декабря.

Известная украинская певица Оля Цыбульская празднует день рождения.

Так, 14 декабря знаменитости исполняется 36 лет. Звезда радует фанатов своим сольным творчеством более 10 лет. Артистка прошла тернистый путь, начатый еще в 1999 году. За это время звезда изрядно изменилась. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, какой была артистка тогда и сейчас..

Один из первых вокальных конкурсов, где участвовала Цыбульская, состоялся 22 года назад. Тогда будущая звезда носила длинные черные волосы и минимум макияжа.

instagram.com/cybulskaya

Во время одного из концертов Цыбульская встретилась с Михаилом Хомой, более известным теперь как Дзидзьо. Именно он убедил Оля не вступать в педагогический университет, а продолжать творческий путь.

Так, в 2007 году артистка заявила о себе на первой украинской "Фабрике Звезд", где победила в дуэте с Александром Бодянским. Тогда у артистки была довольно аппетитная фигура и короткие белокурые волосы.

instagram.com/cybulskaya

А первый сценический костюм артистки был довольно экстравагантный. В начале своей карьеры Цыбульская устроилась ведущей на телешоу в Будапеште. Платье артистка приобрела "на Привокзальном рынке, ультрамодные колготки в сеточку — на рынке, а розовые туфли — за последние деньги на Троещине".

instagram.com/cybulskaya

В 2009-м певица начала сольную карьеру. Вместе с новыми песнями Оля экспериментировала и со своим имиджем. Знаменитость носила облегающие наряды, мини и платья с глубоким декольте. Впоследствии Цыбульская изменила белокурый цвет волос и предстала перед публикой с темными прядями.

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

Певица любит экспериментировать и с образами. Так, милая Оля с легкостью может превратиться в темпераментную Фриду Кало и секси-кошечку.

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

В 2015 году Цыбульская родила первенца Нестора. В течение пяти лет звезда боролась с лишним весом и все же смогла избавиться от 10 кило.

instagram.com/cybulskaya

Певица ошеломила стройной фигурой. Теперь звезда всячески щеголяет роскошным телом и смело носит сексуальные луки.

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

После различных экспериментов Оля все же остановила свой выбор на темном оттенке волос и прическе каре.

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

Впрочем, в прошлом году Цыбульская отрезала волосы и сделала стильную прическу. Как призналась артистка, она хотела еще выбрить виски, впрочем, ее отговорила парикмахерша.

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

Сейчас знаменитость снова носит каре.

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

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