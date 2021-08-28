Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

К лидеру Rammstein Линдеманну в России наведались силовики

К лидеру Rammstein Линдеманну в России наведались силовики

Осторожно, новости Telegram-канал

Фронтмен немецкой группы собирается дать концерт в России.

К солисту немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманна, который приехал в Россию с концертом, наведались силовики в штатском.

Об этом сообщает российский Telegram канал "Осторожно новости" со ссылкой на гостей комплекса отдыха "Завидово", где остановился Линдеманн.

Несколько часов назад гости увидели группу людей из силовых ведомств, которая вошла у артисту, поговорила с ним о чем-то и вскоре ушла. О чем беседовали — неизвестно.

Фронтмен Rammstein приехал в Россию, чтобы выступить на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4-5 сентября. Линдеманн должен был дать концерт в поддержку российской партии "Родина".

© Осторожно, новости Telegram-канал
Осторожно, новости Telegram-канал
Следующая публикация