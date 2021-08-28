День ангела 29 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 29 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители пяти имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 29 августа празднуют: Александр, Анна, Иван, Степан, Яков.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "что защищает людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничено.

В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван — идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Степан

Имя происходит от древнегреческого слова "Стефанос" и означает "венок".

Маленький Степан — веселый и непоседливый мальчишка. Он активный, легко знакомится со сверстниками, часто даже становится их лидером. Мальчик умеет производить приятное впечатление на взрослых. Родителям может наносить хлопот своим неугомонным характером, а учителя будут его опасаться за наблюдательность и острые замечания, которые он делает, когда замечает ошибки взрослых.

Степан может выбрать профессию, связанную с творческим направлением. Он будет хорошим художником, модельером, архитектором. У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Быстро ориентируется в новой обстановке. Особенно хорошо чувствует себя в женском обществе.

В семейной жизни отношения Степана с женой будут складываться не так безоблачно. Чрезмерная общительность будет давать повод для ревности. Возможен развод и новый брак. Детьми занимается время от времени, перекладывая все заботы, связанные с их воспитанием, на жену.

Яков

Яков — это имя еврейского происхождения. В переводе с иврита имя Яков означает "следящий".

У Якова выделяются следующие характерные черты, как практичность и твердый волевой характер. Он довольно приземленный человек, не склонный летать в облаках. Он консервативен во многих вопросах. Яков любит стабильность, одновременно он коммуникабельный и веселый человек, который умеет радоваться жизни. Яков стремится к материальному благополучию, но не делать позорные поступки ради успеха.

Работать Яков умеет и любит. Его главным стимулом является финансовое благосостояние, но нередко и сама работа ему нравится. Он не склонен к излишнему риску. Достаточно успешно проявляется Яков в предпринимательской деятельности. Он умеет налаживать связи с нужными людьми и является очень надежным партнером.

Семейная жизнь Якова может складываться по-разному. Если он не будет спешить с женитьбой, а найдет себе хозяйственную, простую и любящую жену, то он будет счастлив. Однако если поспешит, то брак долго не продержится. При благоприятных обстоятельствах Яков будет заботливым мужем и отцом.

Женские именины

Анна (Анна)

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "благосклонность".

Анна растет милой, ласковой и доброй ребенком. У нее много друзей и она легко заводит новые знакомства. К сожалению ее добротой часто пользуются в корыстных целях. Анне не свойственна застенчивость и она растет одаренным природного артистичностью ребенком.

Во взрослом возрасте Анна может много и упорно работать. Это помогает ей в учебе и карьере на работе. Однако она слишком добра в современном мире может мешать успешно двигаться по карьерной лестнице.

Мужчину Аня часто выбирает, чтобы было о ком заботиться. Редко когда муж Ани самостоятельный и успешный человек. Для создания семьи она ищет спокойного, послушного, немного похожего на ребенка мужа и в семейной жизни Аня обычно играет роль "мамы".

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