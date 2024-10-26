Китайские хакеры атаковали телефоны представителей штаба Харрис — Reuters

Китайские хакеры, сломившие систему Verizon, нацелились на телефоны людей, связанных с предвыборной кампанией кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленных собеседников.

По информации агентства, хакерские атаки также могли быть направлены против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и его соратника Джей Ди Венса, но Reuters не смогло найти подтверждения этому.

Штаб Трампа также не подтвердил, что телефоны Трампа и Вэнса стали объектами кибератак. Стивен Чунг, директор по коммуникациям штаба, заявил, что Харрис "могла спровоцировать" Китай и Иран на кибератаки против американской инфраструктуры, чтобы предотвратить возвращение Трампа в Белый дом.

В Verizon заявили, что им известно о сложной попытке атаковать американские телекоммуникационные компании с целью сбора разведывательной информации и фирма сотрудничает с правоохранительными органами.

Напомним, в Соединенных Штатах помешали попытке хакерских атак агентов российской разведки на правительственные учреждения, включая Госдеп и Пентагон. Для этого было удалено 41 интернет-домен, который они и их доверенные лица использовали.

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