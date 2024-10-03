В США помешали российским хакерам из ФСБ атаковать Госдеп и Пентагон

С помощью фишинговой схемы россияне пытались похитить конфиденциальную информацию американских чиновников.
В Соединенных Штатах помешали попытке хакерских атак агентов российской разведки на правительственные учреждения, включая Госдеп и Пентагон. Для этого было удалено 41 интернет-домен, который они и их доверенные лица использовали.
Об этом в четверг, 3 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.
В сообщении уточнили, что изъятые домены использовали хакеры, связанные с подразделением Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.
"Российское правительство запустило эту схему, чтобы похитить конфиденциальную информацию американцев, используя якобы законные учетные записи электронной почты, чтобы обманом заставить жертв раскрыть учетные данные", — сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако.
Хакеры использовали эти домены для фишинговой схемы, направленной на получение доступа к информации от американских компаний, бывших сотрудников разведывательного сообщества США, бывших и нынешних сотрудников Министерства обороны и Государственного департамента, военных подрядчиков США и персонала Департамента энергетики.
Изъятые домены использовались хакерами, принадлежащими Callisto Group и ее партнерам (в частности, Cold River и Star Blizzard), которые Министерство юстиции называет подразделениями ФСБ.
Напомним, ранее хакеры, связанные с Кремлем, пытались атаковать электронную почту бывшего американского посла в Украине.
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