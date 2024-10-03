В США помешали российским хакерам из ФСБ атаковать Госдеп и Пентагон

В Соединенных Штатах помешали попытке хакерских атак агентов российской разведки на правительственные учреждения, включая Госдеп и Пентагон. Для этого было удалено 41 интернет-домен, который они и их доверенные лица использовали.

Об этом в четверг, 3 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.

В сообщении уточнили, что изъятые домены использовали хакеры, связанные с подразделением Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

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"Российское правительство запустило эту схему, чтобы похитить конфиденциальную информацию американцев, используя якобы законные учетные записи электронной почты, чтобы обманом заставить жертв раскрыть учетные данные", — сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Хакеры использовали эти домены для фишинговой схемы, направленной на получение доступа к информации от американских компаний, бывших сотрудников разведывательного сообщества США, бывших и нынешних сотрудников Министерства обороны и Государственного департамента, военных подрядчиков США и персонала Департамента энергетики.

Изъятые домены использовались хакерами, принадлежащими Callisto Group и ее партнерам (в частности, Cold River и Star Blizzard), которые Министерство юстиции называет подразделениями ФСБ.

Напомним, ранее хакеры, связанные с Кремлем, пытались атаковать электронную почту бывшего американского посла в Украине.

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