Китайські хакери атакували телефони представників штабу Гарріс - Reuters

Китайські хакери, які зламали систему Verizon, націлилися на телефони людей, пов'язаних із передвиборчою кампанією кандидата у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

Про це пише Reuters з посиланням на обізнаних співрозмовників.

За інформацією агентства, хакерські атаки також могли бути спрямовані й проти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа та його соратника Джей Ді Венса, але Reuters не змогло знайти підтвердження цьому.

Штаб Трампа також не підтвердив, що телефони Трампа та Венса стали об'єктами кібератак. Стівен Чунг, директор з комунікацій штабу, заявив, що Гарріс "могла спровокувати" Китай та Іран на кібератаки проти американської інфраструктури, щоб запобігти поверненню Трампа до Білого дому.

У Verizon заявили, що їм відомо про складну спробу атакувати американські телекомунікаційні компанії з метою збирання розвідувальної інформації і фірма співпрацює з правоохоронними органами.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах завадили спробі хакерських атак агентів російської розвідки на урядові установи включно із Держдепом та Пентагоном. Для цього було видалено 41 інтернет-домен, який вони та їхні довірені особи використовували.

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