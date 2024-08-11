Хакери викрали документи з виборчого штабу Трампа: кого підозрюють

Представники президентської кампанії Дональда Трампа заявили, що деякі з їхніх внутрішніх комунікацій були зламані, і звинуватили в хакерській атаці уряд Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

У штабі Трампа зробили таку заяву незабаром після того, як Politico повідомило, що в липні воно почало отримувати електронні листи від анонімного джерела з документами з передвиборчої кампанії Трампа, включно зі звітом про “потенційну вразливість” його потенційного віце-президента Джей Ді Венса.

“Ці документи були незаконно отримані з іноземних джерел, ворожих Сполученим Штатам, щоб втрутитися у вибори 2024 року та посіяти хаос у всьому нашому демократичному процесі”, — заявив речник кампанії Трампа Стівен Ченг.

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Пізно увечері в суботу, 10 серпня, Трамп написав у своєму додатку Truth Social, що Microsoft щойно повідомила його команду про те, що Іран зламав один з її веб-сайтів. Він додав, що хакерам "вдалося отримати лише загальнодоступну інформацію".

Команда Трампа посилається на звіт дослідників Microsoft, в якому говориться, що хакери, пов’язані з іранським урядом, намагалися зламати обліковий запис “високопоставленого чиновника” під час президентської кампанії в США. Хакери заволоділи обліковим записом колишнього політичного радника, а потім використали його для націлювання на чиновника, йдеться у звіті. У цьому звіті не надано додаткових подробиць щодо ідентифікацій цілей.

Представник Microsoft відмовився назвати імена причетних посадових осіб або надати додаткові подробиці після публікації звіту.

Постійне представництво Ірану при ООН у Нью-Йорку повідомило в електронному листі, що “іранський уряд не має наміру чи підстав втручатися у президентські вибори в Сполучених Штатах”. У відповіді Reuters іранська місія при ООН запевнила, що кіберпотенціал Ірану є “оборонним і пропорційним загрозам, з якими він стикається”, і що він не планує здійснювати кібератаки.

Нагадаємо, раніше влада США отримала від джерела розвідувальну інформацію про змову Ірану з метою спроби вбити Дональда Трампа, що призвело до того, що Секретна служба посилила охорону навколо колишнього президента.

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