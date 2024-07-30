У разі перемоги Трамп може вимагати відмови України від НАТО — Financial Times

Колишній президент США Дональд Трамп якщо він знову стане президентом, може вимагати, щоб Україна мала нейтральний статус. Адміністрація Джо Байдена проти цього, вважаючи, що таке рішення не зупинить російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише головний оглядач з міжнародних питань Financial Times Гидеон Рахман.

Україна наполягає на повному відновленні своєї територіальної цілісності, включаючи Крим. США та їх європейські союзники заявляють, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, і не будуть нав'язувати українцям умови мирного врегулювання.

"Найбільшою перешкодою на шляху до миру є не глибоке небажання України йти на територіальні поступки — хоча це є реальним. Це той факт, що Росія все одно вимагатиме урегулювання, яке передбачає підкорення 80% території України, яку вона не контролює. Українцям потрібні гарантії того, що Росія не скористається мирним урегулюванням для переозброєння, а потім знову не перейде в наступ", - написав він.

Рахман вважає, що поки вони цього не отримають, у Києві не може бути серйозних дебатів про кордони чи територію.

Київ наполягає, що Україна повинна вступити в НАТО, що надасть їй гарантії колективної безпеки Альянсу. На останньому саміті НАТО заявили, що "майбутнє України — в НАТО", але це станеться лише тоді, коли союзники погодяться і будуть виконані умови.

Ще одна ідея, яку підтримують у Вашингтоні, — це "ізраїльський варіант", який дозволив би уникнути формального зобов'язання захищати Україну. Натомість пропонується розвивати Україну за допомогою передової західної військової допомоги, щоб вона могла самостійно стримувати майбутню російську агресію.

"Путін, схоже, вичікує на події в Америці. Адміністрація Байдена не погодиться на нейтральність України. Але адміністрація Трампа-Венса може. Поки результати виборів у США залишаються під сумнівом, Путін має всі стимули продовжувати війну", - додає Рахман.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський контактував із командою кандидата у президенти США Дональда Трампа та й що в нього є його номер телефону.

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