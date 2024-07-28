У США розкрили деталі мирного плану Трампа щодо України

Американський політик розповів, який ультиматум Путін може отримати від Трампа
Експрезидент США Дональд Трамп може запропонувати лідеру РФ Володимиру Путіну покинути захоплені території України за короткий час, а у разі відмови вживе заходів.
Про це розповів керівник окружного відділення республіканської партії із 45-го округу асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус в ефірі каналу "Київ24".
"План у Трампа такий: він запропонує Путіну піти з усіх окупованих територій, він дасть йому час, короткий час. Інакше він буде змушений дати суперсучасні види зброї, яку ніхто і ніколи за кордоном не отримував, Україна її отримає у необмеженій кількості, для того, щоб Україна могла силою викинути цих варварів за кордони 1991 року", - заявив Пінкус.
Нагадаємо, що у Зеленського зробили заяву про найбільш реалістичний сценарій закінчення війни.
Також деякі експерти стверджують, що в разі переобрання Дональд Трамп припинить допомогу Україні, віддасть її територію і буде мати справу безпосередньо з Владіміром Путіним, щоб нав'язати країні ганебний "мир". Однак інші переконані, що немає жодних доказів того, що така капітуляція буде частиною політики Трампа, і є багато доказів протилежного.
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