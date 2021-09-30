Литва начала строительство стены на границе с Беларусью

Литва начала строительство стены на границе с Беларусью

Длина стены более 500 км.

Литва начала строить на белорусской границе "физический барьер", чтобы помешать нелегальным мигрантам попасть в Европейский Союз.

Об этом сообщила пресс-служба литовского правительства.

Строительные работы первой фазы проекта начала компания Tetas, которая входит в государственный холдинг EPSO-G. Накануне рабочие начали устанавливать проволоку "концертина" около Друскининкая. Сегодня, 30 сентября, у пропускных пунктов Друскининкай, Бараускас и Адутишкис на юге страны появилась строительная техника.

После установки провода на важнейших участках границы будут устанавливать элементы ограждения. Это запланировано на ноябрь-декабрь.

К слову, во время первого этапа — до сентября 2022 — хотят построить барьер длиной 400 километров. Компания EPSO-G на днях объявит тендер. В целом длина стены будет 508 км. Правительство Литвы выделил на это около 152 миллионов евро.

Как сообщалось, в Польше на границе с Беларусью анонсировали возведение забора, который уменьшит поток мигрантов. Четыре страны ЕС — Литва, Латвия, Эстония и Польша обвиняют белорусские власти в организации бесконтрольного потока нелегалов в ЕС.

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