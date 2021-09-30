Литва почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Довжина стіни понад 500 км.

Литва почала будувати на білоруському кордоні "фізичний бар'єр", аби перешкодити нелегальним мігрантам потрапити до Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба литовського уряду.

Будівельні роботи першої фази проєкту почала компанія Tetas, яка входить до державного холдингу EPSO-G. Напередодні робітники почали встановлювати дріт "концертина" близько Друскінінкая. Сьогодні, 30 вересня, біля пропускних пунктів Друскінінкай, Бараускас і Адутішкіс на півдні країни з'явилася будівельна техніка.

Після встановлення дроту на найважливіших ділянках кордону будуть встановлювати елементи огорожі. Це запланована на листопад-грудень.

До слова, під час першого етапу - до вересня 2022 року - хочуть побудувати бар'єр довжиною 400 кілометрів. Компанія EPSO-G днями оголосить тендер. Загалом довжина стіни буде 508 км. Уряд Литви виділив на це близько 152 мільйонів євро.

Як повідомлялося, у Польщі на кордоні з Білоруссю анонсували зведення паркану, який зменшить потік мігрантів. Чотири країни ЄС - Литва, Латвія, Естонія та Польща звинувачують білоруську владу в організації безконтрольного потоку нелегалів до ЄС.

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