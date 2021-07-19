Маски сняты: Англия полностью отменила карантин

Решение начало действовать 19 июля.

В Англии отменили все внутренние ограничения из-за пандемии коронавируса. Другие части страны — Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия вводят меньшие ослабления или планируют отменить ограничения позже.

Об этом проинформировало ВВС Украина.

Так, в Англии теперь отменяются лимиты на количество участников свадеб и похорон, в пабах и ресторанах снова можно будет заказывать еду и напитки у стойки, отменяются также требования по регистрации посетителей заведений.

Кроме того, открываются ночные клубы, для проведения массовых мероприятий организаторам больше не нужны будут сертификаты, а для офисных работников больше не действует рекомендация о необходимости работы из дома.

Закон больше не требует защищать лицо масками, хотя правительство "ожидает и рекомендует" носить маски в закрытых помещениях и в условиях больших скоплений людей.

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В то же время премьер-министр Борис Джонсон, который вместе с министром здравоохранения как раз ушли на самоизоляцию, призвал население быть осторожными.

В свою очередь ученые предупреждают, что количество заболеваний будет расти, прогнозируя, что, если сейчас количество больных COVID-19 в Великобритании составляет около 50 тыс. в день, то позже летом эта цифра может достичь 200 тыс.

Впрочем, учитывая, что более 68% взрослых в Великобритании полностью вакцинированы, ученые предполагают, что госпитализаций, тяжелого протекания заболевания и смертей от COVID-19 будет меньше, чем в предыдущие пики.

Напомним:

В Великобритании количество случаев так называемого "индийского" штамма COVID-19 "B.1.617.2" за неделю увеличилось более чем в два раза .

. А британский премьер призовет лидеров G7 вакцинировать мир от коронавируса до конца 2022 года.

Новости мира: в Британии отменили последние карантинные ограничения

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