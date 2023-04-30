Мужчина послушал жену и стал миллионером

Счастливчик стал миллионером после того, как супруга посоветовала ему купить другой лотерейный билет.

Житель Кланга – города в Малайзии, выиграл в лотерею 3 миллиона рингитов (24 846 600 грн) после того, как прислушался к совету жены.

Об этом говорится в местной газете Sin Chew Daily.

"Я всегда ставил на свое счастливое число, но в этот раз я попробовал что-нибудь другое", — рассказал счастливчик.

В тот день мужчина собирался делать ставки в знакомой лотерее на свои счастливые числа, однако ему сказали, что такие билеты уже распроданы. Однако жена малазийца посоветовала ему попробовать себя в новой лотерее.

Без особых колебаний мужчина приобрел билет и, к своему удивлению, ему удалось выиграть огромную сумму.

"Я не мог поверить, что выиграл. Вот почему вы должны слушать своих жен", — посоветовал он, забирая свой приз.

Когда его спросили о том, что он будет делать с большим вознаграждением, мужчина вспомнил, что часть денежного приза он назначит на будущее их детей, тогда как остальным вознаграждением распоряжается его жена.

Счастливчик стал миллионером. Фото: Facebook

Между тем житель США ошибся при покупке лотерейного билета, и эта ошибка привела к выигрышу более 200 тысяч долларов.

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