Мужчина послушал жену и стал миллионером

Счастливчик стал миллионером после того, как супруга посоветовала ему купить другой лотерейный билет.
Житель Кланга – города в Малайзии, выиграл в лотерею 3 миллиона рингитов (24 846 600 грн) после того, как прислушался к совету жены.
Об этом говорится в местной газете Sin Chew Daily.
"Я всегда ставил на свое счастливое число, но в этот раз я попробовал что-нибудь другое", — рассказал счастливчик.
В тот день мужчина собирался делать ставки в знакомой лотерее на свои счастливые числа, однако ему сказали, что такие билеты уже распроданы. Однако жена малазийца посоветовала ему попробовать себя в новой лотерее.
Без особых колебаний мужчина приобрел билет и, к своему удивлению, ему удалось выиграть огромную сумму.
"Я не мог поверить, что выиграл. Вот почему вы должны слушать своих жен", — посоветовал он, забирая свой приз.
Когда его спросили о том, что он будет делать с большим вознаграждением, мужчина вспомнил, что часть денежного приза он назначит на будущее их детей, тогда как остальным вознаграждением распоряжается его жена.
Между тем житель США ошибся при покупке лотерейного билета, и эта ошибка привела к выигрышу более 200 тысяч долларов.
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