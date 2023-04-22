Человек трижды выиграл в лотерею, выбрав те же числа

В американском штате Мэриленд 52-летний мужчина за 11 месяцев выиграл три приза в лотерее на сумму 50 тысяч долларов каждый, применяя одну и ту же цифровую комбинацию.

Об этом пишет UPI.

18 мая 2022 года американец получил два приза по 50 тысяч долларов, использовав пару билетов с номерами 4-8-5-4-8. В апреле этого года он решил снова проверить свою удачу и выбрал те же выигрышные числа.

"Я постоянно играю в лотерею. Никогда не знаешь. Невозможно выиграть, если ты не участвуешь", — сказал он.

Американец также сообщил, что намерен с женой потратить свой выигрыш на отпуск. Семейная пара планирует отправиться в путешествие.

Напомним, 66-летний Питер Салливан стал двукратным победителем лотереи, он выиграл потрясающий приз, купив билет Scratch-off за $20 в магазине общепита Publix в Делрей-Бич. Выяснилось, что мужчина уехал в отпуск, а вернулся богачом.

А семейная пара из канадского города Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия, сыграла в лотерею и сорвала джекпот, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.

Новости мира: в Соединенных Штатах ищут человека, который сорвал джекпот в почти 700 млн долларов

Читайте также: