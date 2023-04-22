Человек трижды выиграл в лотерею, выбрав те же числа

Американец уже знает, как потратит деньги.
В американском штате Мэриленд 52-летний мужчина за 11 месяцев выиграл три приза в лотерее на сумму 50 тысяч долларов каждый, применяя одну и ту же цифровую комбинацию.
Об этом пишет UPI.
18 мая 2022 года американец получил два приза по 50 тысяч долларов, использовав пару билетов с номерами 4-8-5-4-8. В апреле этого года он решил снова проверить свою удачу и выбрал те же выигрышные числа.
"Я постоянно играю в лотерею. Никогда не знаешь. Невозможно выиграть, если ты не участвуешь", — сказал он.
Американец также сообщил, что намерен с женой потратить свой выигрыш на отпуск. Семейная пара планирует отправиться в путешествие.
Напомним, 66-летний Питер Салливан стал двукратным победителем лотереи, он выиграл потрясающий приз, купив билет Scratch-off за $20 в магазине общепита Publix в Делрей-Бич. Выяснилось, что мужчина уехал в отпуск, а вернулся богачом.
А семейная пара из канадского города Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия, сыграла в лотерею и сорвала джекпот, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.
Читайте также:
- В течение двух месяцев мужчина выиграл в лотерею 264 раза: как ему это удалось
- Стал богат, как Адель: британец сорвал в джекпот 130 миллионов евро
- В Днепре мужчина купил два лотерейных билета и выиграл более 2,5 млн гривен
- 18-летняя девушка неожиданно получила 48 миллионов долларов: на что она их потратит