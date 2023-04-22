Американские аналитики рассказали об успешных действиях ВСУ возле Авдеевки

Оккупанты продолжают наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк.
За прошедшие сутки Вооруженным силам Украины удалось замедлить наступление российских оккупационных войск в районе Авдеевки Донецкой области.
Об этом идет речь в свежем отчете Института изучения войны.
Американские аналитики отмечают, что 21 апреля российские войска продолжали вести наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Вместе с тем, ссылаясь на данные Генштаба Украины, в ISW сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в 13 км севернее Авдеевки в районах Новокалинового, Степного и Каменки и в пределах 32 км юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского.. Невельского, Марьинки, Победы.
Геолокационные кадры за 17 апреля показывают, что российские войска, вероятно, добились незначительных успехов в Марьинке, расположенной в 27 км юго-западнее Авдеевки.
Российский военный блоггер утверждал, что войска РФ также проводили наступательные операции вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Авдеевки. Другой российский военкор утверждал, что по состоянию на 20 апреля украинские войска замедлили темпы наступления России в районе Авдеевки.
Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что украинские военные продолжают сдерживать российских агрессоров на восточных рубежах Украины.
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